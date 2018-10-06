Где интересно и с пользой провести выходные в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 07:56 2018-10-06T07:59:11+03:00

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Под куполом и в воде

Восхищаемся волшебным миром цирка

Цирк дарит позитивные эмоции и ребятне, и взрослым – каждому зрителю, независимо от возраста. И каждый обязательно увидит тот самый номер, которые вызовет бурный восторг и радость, заставит сердце трепетать от восторга и удивления. К слову, аттракцион на воде «Шевченко-шоу» сочетает в себе мир воздушный и мир водный. Магический сплав музыки, искрометного цирка, хореографии в воде, сказочного света, ликования фонтанов в шикарном художественном оформлении - все это с первых минут погружает в необыкновенную атмосферу фантастического мира. В это мире полно фантастических существ, которые взмывают в небо, опускаются под воду, перемещаются по островкам в фонтанах огня и воды. И, поверьте, вы не сразу догадаетесь: то ли перед вами причудливая медуза или коралл, то ли человек, настолько точно вжившийся в образ.

Новокузнецкий цирк

Ул. Кирова, 70

6 октября, начало в 13:00 и 17:00, 7 октября, начало в 17:00

Цена билетов: от 900 до 1500 рублей. Дети до 3 лет – бесплатно.

Фото: Организаторы концерта

Мой адрес – Советский Союз!

Спешим на концерт лучших советских групп

30 лет назад вся страна слушала их песни, но и сейчас любимые хиты советских времен остаются популярными. Немного наивные, наполненные жизнерадостностью или светлой грустью, забавные и серьезные – песни, написанные в те времена находят отклик в сердцах разных поколений! И особенно приятно, когда они звучат не в совермененных обработках, ремиксах или каверах, а именно так, как звучали 20 или 40 лет назад.

В ретро-шоу «Мы из СССР» прозвучат песни легендарных виа 70-80х в исполнении созвездия легендарных артистов популярных ансамблей «Ариэль», «Песняры», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал», «Шестеро молодых», «Белый орел», «Поющие гитары», «Зодчие». А уж композиции, которые будут звучать в течение всего вечера со сцены драмтеатра, наверняка известны всем: «Мой адрес - Советский Союз», «Люди встречаются...», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Для меня нет тебя прекрасней», «Как прекрасен этот мир», «Кто тебе сказал?», «Я еду к морю», «Прощай», «Ты мне не снишься», «В краю магнолий» и многие другие.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

11 октября, начало в 19:00

Цена билетов: от 1000 до 2300 рублей

Фото: содружество "Яркие люди"

Новый куплет

Участвуем в конкурсе – или становимся его зрителем

«А не спеть ли мне песню о…» - а вот о чем будут петь участники вокального конкурса «Новый куплет 2018» пока не известно. Ведь каждый из них сейчас готовит сюрприз как для слушателей, которые впервые услышат восходящую звезду российской эстрады, так и для тех, кто впервые знакомится с ее творчеством.

К слову, в Новокузнецке живет немало талантливых людей, и вокальный конкурс «Новый куплет» - лишь очередное тому подтверждение. Дети и взрослые исполняют композиции разных музыкальных жанров так, что они за душу берут, заставляя улыбаться и грустить, пританцовывать и задумчиво улыбаться. К слову, исполнители будут выступать в разных жанрах: народная и авторская песня, рок и джаз, академический и эстрадный вокал. Их степень подготовки тоже может быть разно: от дебюта на сцене до почти профессионалов! Участникам конкурса – от 5 до 20 лет, впрочем, более зрелые исполнители также могут выступить на сцене – в своей возрастной группе.

Если вы – исполнитель, не упустите свой шанс заявить о себе всему Новокузнецку. а зрители на празднике песни смогут сполна насладиться прекрасными композициями в не менее прекрасном исполнении.

ТРК «Глобус»

ул. Тольятти, 27,т.: 8-904-570-0984

7, 14 октября – кастинги, начало в 14:00, завершение в 17:00

Вход для зрителей свободный.

Сказочный хоррор

Смотрим премьеру сказки русского классика, пугаемся и восторгаемся

Все дети любят страшные сказки. А когда они подрастают, то продолжат любить сказки пострашнее. Оттого-то во все времена находились люди, мастерски рассказывающие такие сказки. Один из них – Николай Гоголь. Написанные еще в XIX веке истории до сих пор с замиранием сердца читают школьники и взрослые, а уж режиссер почитают за честь поставить по ним спектакль или снять фильм.

Вот и в Новокузнецком драматическом театре расскажут о жутком Вие. О том, как герой повести Гоголя был вынужден три ночи провести за закрытыми дверями, ожидая первого крика петуха. Зрителю предстоит в самый настоящий фильм ужасов, помещенный в пространство камерной сцены, а современное прочтение классики изменит взгляд на знакомый текст не только в переносном, но и в прямом смысле: зрительские кресла будут расположены непривычно высоко.

К слову, «Вий» - вторая постановка гоголевской трилогии, начатой в 2017 году спектаклем «Нос». А вскоре зрителей ждет еще одна, завершающая трилогию постановка. Какая – пока подержим интригу!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

6 октября, начало в 14:00

7 октября, начало в 16:00

Цена билетов: 600 рублей.