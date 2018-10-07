2018-10-07T07:39:01+03:00
Происшествия

Два аквалангиста пропали на заброшенном карьере в Кемеровской области

Организована поисковая операция
Екатерина БОРМОТОВА
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Два аквалангиста пропали на заброшенном карьере в Кемеровской области Фото: Архив "КП"Два аквалангиста пропали на заброшенном карьере в Кемеровской области Фото: Архив "КП"
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В Кемеровской области на заброшенном карьере пропали без вести два аквалангиста из Новосибирска. В данный момент организована спасательная операция.

В субботу, 6 октября, около 17.00 группа аквалангистов из Новосибирска приехала на заброшенный и заполненный водой карьер, который расположен неподалеку от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе. Карьер не оборудован и не предназначен для занятий дайвингом, однако мужчины собирались спуститься на 20-метровую глубину. Через некоторое время после спуска под воду один из аквалангистов экстренно поднялся на поверхность, так как почувствовал нехватку кислорода.

- Там была еще одна группа аквалангистов из пяти человек. Всплывший мужчина попросил, чтобы они посмотрели, что произошло. Однако самостоятельно найти дайверов они не смогли и обратились в правоохранительные органы, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что аквалангисты проходят как пропавшие без вести. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета, правоохранительных органов и МЧС.

- Организована доследственная проверка. Мы выясняем обстоятельства произошедшего. Но главная задача сейчас – найти пропавших, - добавили в ведомстве.

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