Спасатели обнаружили тела двух пропавших в Кузбассе аквалангистов

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-07T13:05:52+03:00

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В Кемеровской области спасатели обнаружили тела двух пропавших в субботу аквалангистов. В причинах смерти мужчин из Новосибирска будут разбираться судебные медэксперты.

Тела двух мужчин, пропавших при погружении в затопленном карьере Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, подняты на поверхность.

Причину смерти аквалангистов установит судебно-медицинская экспертиза.

– Специалисты проверят оборудование, с которым дайверы осуществляли погружение, – рассказали «Комсомольской правде – Кемерово» в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, инцидент произошел в субботу. Две группы аквалангистов из трех и пяти человек прибыли из Новосибирска на затопленный карьер, который находится в нескольких километрах от села Красного Ленинск-Кузнецкого района. Трое мужчин около 17.00 погрузились под воду, однако вскоре один из них всплыл, так как почувствовал нехватку кислорода. Его товарищи остались на глубине. Он обратился к аквалангистам из второй группы, однако найти погрузившихся дайверов не удалось. Тогда аквалангисты вызвали спасателей и правоохранителей.