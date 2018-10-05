СКР просит продлить арест пожарному Сергею Генину по делу «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-05T07:13:28+03:00

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Представитель Следственного комитета России ходатайствовал о продлении ареста пожарному Сергею Генину, который является фигурантом уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне». Заседание назначено на 8 октября.

Слушание о продлении меры пресечения командиру пожарного звена Сергею Генину, которого обвиняют в халатности, состоится в 11.00 в Кемеровском областном суде. Об этом 5 октября сообщили на сайте ведомства.

Напомним, после заседания 7 сентября, где арест Генину был продлен до шести месяцев, а именно до 11 октября, адвокат Елена Киселева выразила надежду, что по окончании этого срока пожарный выйдет из СИЗО. Дело в том, что предельный срок содержания под стражей по статье, по которой он обвиняется, не должен превышать шести месяцев.

Однако сторонники пожарного опасаются, что Сергею Генину могут продлить арест сверх этого срока.

«Нам уже известно, что СКР подал на продление срока содержания под стражей... Хотя по статье Генина предельный срок содержания в СИЗО – шесть месяцев, и они как раз заканчиваются 11 октября... Но судя по всему, ситуация повторяется как и с сотрудниками «Системного Интегратора»: им продлили срок содержания под стражей еще на три месяца – до конца декабря, мотивировав это тем, что требуется дополнительное время для ознакомления с материалами дела – его общий объем составляет 237 томов. Хотя у них тоже предельный срок содержания под стражей – шесть месяцев», – написали сторонники Генина в группе поддержки пожарных в соцсети.

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что объем обвинения в отношении Генина вырос на два пункта. Сейчас ему вменяют два халатных действия и одно бездействие.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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