2018-10-05T14:20:39+03:00
Общество

Сергей Цивилев объехал Кемерово на автобусе

После объезда губернатор дал поручения по благоустройству территорий
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: АКОФото: АКО
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В пятницу губернатор Сергей Цивилев вместе Ильей Середюком провел первый объезд Кемерова на автобусе. Глава региона проехал через поселки Предзаводской, Ягуновский и Пионер.

Во время проезда по дороге вокруг кемеровского завода «Азот» Сергей Цивилев поручил мэру вместе с руководством предприятия обустроить пешеходную дорожку и привести в порядок остановочный павильон. Работы должны быть выполнены в этом году.

– От проходной завода вдоль всего забора должен быть тротуар для людей, чтобы они смогли безопасно дойти до остановки. Еще просчитайте и проработайте вопрос о переходе системы городского освещения на светодиодные лампы, – заметил Сергей Цивилев.

Также губернатор поручил проработать вопрос о расширении дороги на выезде на Юргу.

– Въезд - это лицо города, его визитная карточка. Именно на ней строится первое впечатление и мнение приезжающих к нам людей, – сказал губернатор.

Жители поселка Пионер поблагодарили главу города за создание нового места отдыха. В сквере появились два детских городка, пешеходные дорожки, парковые диваны и высажены деревья. Губернатор поручил расширить территорию парка и установить вокруг ограждение.

В конце поездки глава региона и мэр осмотрели два образовательных учреждения в поселке Ягуновском. Сергей Цивилев поручил изменить схему дорожного движения возле школы №32.

– Незамедлительно поменять старый светофор на светодиодный. Пешеходный переход должен быть виден на большом расстоянии, установить ограждения и другие средства безопасности для пешеходов. Обязательно нужны вдоль дороги тротуары для детей, идущих в школу, - заявил губернатор.

Глава региона отметили, что эта поездка стала пробной, В дальнейшем такте выезды будут регулярными.

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