В Кузбассе из-за глубины не могут поднять тело второго погибшего в затопленном карьере аквалангиста

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-08T11:10:19+03:00

В Следкоме сообщили, что оборудование одного из погибших было исправным Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Спасатели в третий раз за день погрузились под воду

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В Кемеровской области продолжается операция по подъему тела второго аквалангиста, погибшего в заполненном водой карьере. Работа дайверов осложняется глубиной и мутностью воды.

В третий раз за день группа опытных аквалангистов погружается на глубину, чтобы поднять тело утонувшего на выходных дайвера. Напомним, три аквалангиста из Новосибирска приехали в субботу на технологический пруд, который находится в четырех километрах от села Красного Ленинск-Кузнецкого района. Мужчины планировали опуститься на глубину в 20 метров, однако в ходе погружения что-то пошло не так.

Один из аквалангистов почувствовал нехватку кислорода и экстренно поднялся на поверхность, однако его друзья остались под водой. Немного подождав, мужчина обратился за помощью ко второй группе дайверов, которая в этот день также приехала на затопленный карьер из Новосибирска. Однако они не смогли самостоятельно обнаружить людей.

К поискам пропавших подключились водолазы МЧС, имеющие допуск к погружению на глубину 20 метров, однако обнаружить аквалангистов на этой глубине им не удалось. После этого к поискам подключились дайверы из Новосибирска, которым разрешено погружаться на 60 метров.

– На середине водоема, на глубине 34 метров, тела аквалангистов были обнаружены, сразу поднять удалось только одного, тело второго опустилось на глубину 40 метров. Работа дайверов осложнялась отсутствием видимости и мутностью воды, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что погибшему аквалангисту, тело которого подняли на поверхность, было 65 лет. Специалисты уже осмотрели его оборудование и предварительно заключили, что оно было исправно.

– На датчике, который был закреплен на руке потерпевшего, зафиксировано погружение на глубину 49,7 метра, – уточнили в следственном управлении.

Спасательная операция продолжается.