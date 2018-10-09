В Новокузнецке разбирается первая жалоба новокузнечанки на увольнение из-за возраста

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-09T17:06:16+03:00

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Трудовая инспекция начала проверку по жалобе новокузнечанки предпенсионного возраста. Женщина заявила, что работодатель предложил ей уволиться. К слову, это один из первых случаев, когда женщина предпенсионного возраста пытается отстаивать свои права.

В 2019 году жительница города Новокузнецка должна выйти на заслуженный отдых. Казалось бы, доработать год и – вот она, свобода! Однако работница одного из предприятий столкнулась с неприятной ситуацией: работодатель предложил ей уволиться. С жалобой на незаконное предложение женщина обратилась в Новокузнецкий отдел Государственной инспекции труда по Кемеровской области. В своем обращении она указала, что работодателя не устраивает ее возраст, и именно он стал причиной такого неприятного предложения.

Как все происходит на самом деле? Кто прав – работодатель или работница? С этими вопросами мы обратились в Новокузнецкий отдел Государственной инспекции труда. Главный государственный инспектор труда Лариса Чхетия подтвердила, что такой случай действительно был.

- Я могу предположить, что речь идет о работнице одного из цехов новокузнецкого предприятия, - рассказала Лариса Чхетия. – Женщина действительно обратилась к нам и сообщила, что причиной прекращения трудовых отношений стал ее возраст. Сейчас мы проверяем все изложенные работником факты, запрашиваем у работодателя документы. Предварительно выяснили, что возможной причиной увольнения могло стать прекращение действия трудового договора.

В течение 30 дней – а именно столько законом отводится на проверку обращения – государственный инспектор труда будет работать с работодателем и женщиной предпенсионного возраста, и только после этого можно будет говорить, кто из них прав, а кто – нет.

К слову, 3 октября Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, и работодателям, нарушившим его, грозят штрафы в размере до 220 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов. Сейчас же наказание за дискриминацию работодателем по возрасту не предусмотрено.