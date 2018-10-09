В Новокузнецке состоялась инаугурация Сергея Кузнецова

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-09T17:04:57+03:00

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9 октября в Новокузнецке состоялась сессия городского Совета народных депутатов, посвященная вступлению в должность главы города Новокузнецка Сергея Кузнецова. В инаугурации главы города приняли участие председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Анатольевич Петров, заместители губернатора Кемеровской области, главы муниципальных образований Кузбасса, члены общественной палаты Кемеровской области, представители религиозных конфессий, почетные жители города и другие гости.

Напомним, Сергей Кузнецов был избран мэром Новокузнецка на выборах, которые состоялись 9 сентября. Более 128 тысяч человек – а это 69,8% пришедших на выборы новокузнечан – отдали свои голоса именно за Сергея Кузнецова. А теперь, спустя месяц, состоялось и его торжественное вступление в должность.

Фото: пресс-служба администрации города Новокузнецка

После того, как прозвучали гимны российской Федерации, Кемеровской области и города Новокузнецка, началась торжественная церемония вступления в должность Сергея Кузнецова. Произнеся слова клятвы и получив удостоверение главы города, Сергей Кузнецов обратился к всем присутствующим на инаугурации и новокузнечанам.

- Новокузнецк – город со славной историей и замечательными традициями, особым характером. А должность главы города – почетная миссия и огромная ответственность перед требовательными горожанами, которые доверили мне служить на этом посту. Спасибо всем, кто поверил и поддержал наши начинания.

От всей души поздравил вновь избранного главу Новокузнецка губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- К Новокузнецку у меня особое отношения. Мы гордимся тем, что в Кузбассе есть такой город – город угольщиков и металлургов, город боевой и трудовой славы, - отметил Сергей Цивилев. - Мы будем развивать параллельно Кемерово и Новокузнецк, и обе столицы – южная и северная – равнозначны. Мы – одна команда, и у нас единая цель, самая главная и самая великая для нас, – сделать Кузбасс одним из лучших регионов в стране.

Фото: скриншот трансляции инаугурации

Неожиданным сюрпризом стал подарок Сергею Кузнецову и жителям Новокузнецка подарок от главы Кемерова Ильи Середюка. Напомнив о «Золотом ключе дружбы», преподнесенном на столетие Кемерова, Илья Середюк преподнес памятный знак с символами двух городов.

- Город Новокузнецк – это Кузнецкая крепость, это защита южных границ Кузбасса, а город Кемерово – это защита северных рубежей нашей малой родины, – подчеркнул Илья Середюк. - И во главе двух городов-братьев – знак Кемеровской области и российский триколор, символизирующие их единство.

Фото: скриншот трансляции инаугурации

Сергей Кузнецов в свою очередь обозначил ближайшие перспективы развития Новокузнецка. Они связаны с глобальными планами: уже 11 октября Кузбассу предстоит начать подготовку к 300-летию образования Кемеровской области.

- Мы уже идем по намеченному пути и с него не свернем, а все проблемы нам по плечу, - заявил Сергей Кузнецов. - Уверен, Новокузнецк внесет свой вклад в поставленную цель – сделать Кузбасс лучшим регионом в России.