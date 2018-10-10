В Кузбассе четвертые сутки продолжаются поиски погибшего в затопленном карьере аквалангиста

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-10T10:28:28+03:00

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В минувшие выходные на кузбасском затопленном карьере, который дайверы между собой называют марганцевым, произошла трагедия, повергая в шок аквалангистов двух областей - Кемеровской и Новосибирской. Они до сих пор теряются в догадках, как два опытнейших спортсмена, каждый из которых имеет за спиной несколько сотен погружений, могли не вернуться на поверхность после очередного спуска.

За два года - ни одного происшествия

Почти два года назад любители подводного плавания из Новосибирска облюбовали для погружений кузбасский карьер, который находится в четырех километрах от села Красного в Ленинск-Кузнецком районе.

Владимир Забелин и Игорь Моргунов были опытными аквалангистами Фото: Соцсети

- Под Новосибирском очень мало карьеров, пригодных для погружения, - рассказывает руководитель новосибирского дайвинг-центра «Нерпа» Максим Первушин. - Этот карьер пригоден, мы ведем за ним наблюдение, ныряем, пока нас все устраивало. За два года не было ни одного происшествия. Это первое.

В минувшую субботу трое жителей Новосибирска, 65-летний Владимир Забелин, 49-летний Игорь Моргунов и 49-летний Константин Гуляев, приехали на кузбасский карьер, чтобы понырять. Они планировали опуститься на глубину 20 метров, но что-то пошло не так.

Азотный наркоз

В какой-то момент Константин Гуляев почувствовал нехватку воздуха и экстренно поднялся на поверхность. Его друзья остались под водой. Немного подождав, мужчина понял, что друзей надо спасать. Он обратился за помощью ко второй группе дайверов из Новосибирска, которые находились на этом же карьере - группы ныряли автономно друг от друга. Но обнаружить людей на глубине 20 метров им не удалось. Тогда к поискам подключились спасатели, водолазы и опытные дайверы, имеющие разрешение погружаться на большую глубину. Тело Владимира Забелина подняли на поверхность в воскресенье, а его товарища ищут до сих пор.

Тело Владимира Забелина подняли на следующий день после трагедии Фото: Алексей ЕВСЕЕНКО / НГС

- Я очень хорошо знал Владимира Забелина, а с Игорем Моргуновым виделся один раз, - говорит Максим Первушин. - Владимир - опытный и осторожный дайвер, который имеет за плечами 700 - 800, а может, и больше погружений, в том числе и в холодных водах Норвегии. На марганцевый карьер группа приехала впервые.

О том, что произошло под водой, сейчас можно только догадываться. Друг погибшего Владимира Забелина предположил, что один из них мог попасть под влияние так называемого азотного наркоза. Это состояние, когда организм перенасыщается азотом и человек впадает в эйфорию. Он запросто может перепутать верх и низ, и вместо того, чтобы подниматься на поверхность, уйти на дно.

- Погружения в холодную мутную воду имеют свою специфику. Может, состояние здоровья не было взято в расчет. Или у кого-то были заболевания, которые он игнорировал, а на глубине при нулевой видимости это могло привести к ускоренному потреблению азота, из-за чего и произошел азотный наркоз, - разъясняет нюансы Максим Первушин. - В прозрачной воде это легко решаемый вопрос: человек видит ориентир и может всплыть на метр-два - тогда эффект пройдет, а в полной мути наркоз накрывает. Человек начинает спускаться быстрее, чем положено, не контролирует ситуацию. Второй дайвер просто пытался его спасти.

Карьер не для дайвинга

Не все профессионалы согласны с мнением, что кузбасский карьер, где произошла трагедия, пригоден для погружений.

Оборудование поднятого аквалангиста было исправно Фото: Роман ВЫТОВТОВ

- Карьер считается неудобным, не оборудованным и не предназначенным для дайвинга, мягко говоря. Но он самый близкий к Новосибирску, видимо. Хотя вот в Таштагольском районе есть уникальное место в поселке Темиртау, где можно нырять безопасно. Здесь очень хорошая видимость, он намного комфортнее и удобнее. Правда, люди, которые здесь погружаются, платят за это деньги. А те, которым жалко 500 рублей за свою жизнь, ездят нырять вот в эти болота. И к чему приводит эта экономия? - говорит руководитель кемеровского дайвинг-центра «Наяда» Роман Вытовтов.

Он был на месте и погружался вместе с остальными спасателями, чтобы отыскать тела погибших. Роман предположил, что причиной трагедии могла стать переоценка своих сил, возраст и состояние здоровья дайверов. Однако что произошло под водой на самом деле, по его мнению, сейчас не сможет установить никто.

Идет следствие

Выживший Константин Гуляев пока отказывается от общения с журналистами - шутка ли, практически у него на глазах погибли двое товарищей. Сейчас его поддерживают близкие и друзья.

Выживший аквалангист Константин Гуляев пока отказывается общаться с прессой Фото: Соцсети

- Костю я тоже знаю хорошо, - говорит Максим Первушин, - но после произошедшего я с ним лично не разговаривал. Не хочу его дергать лишний раз, ему и так тяжело. У меня свои источники информации, и со слов Кости и очевидцев, я владею полной информацией того, что там произошло. Но пока идет следствие, и тело второго погибшего не поднято, не могу об этом говорить.

По факту гибели аквалангистов на кузбасском карьере следователи проводят доследственную проверку. Уже предварительно известно, что оборудование поднятого на поверхность Владимира Забелина было исправным.

- На специальном датчике, закрепленном на его руке, зафиксировано погружение на глубину 49,7 метра, - отметили в следственном управлении кузбасского Следкома.

Поиски продолжатся

Масштабная поисковая операция по поднятию тела Игоря Моргунова запланирована на четверг, 11 октября. До этого специалисты составят план поисковых работ и карту рельефа дна. В операции будут участвовать порядка 30 аквалангистов.

По факту гибели аквалангистов проводится доследственная проверка Фото: Роман ВЫТОВТОВ

- Мы будем отбирать дайверов, которые смогут погружаться на эту глубину. Немаловажную роль при отборе будет играть психологический фактор, потому что это не просто погружение, а поиск тела, - рассказал о планах по поискам тела погибшего Игоря Моргунова руководитель «Нерпы». - Скорее всего, одномоментное погружение будет совершать группа из 13 - 15 дайверов. Мы попробуем справиться с задачей за один проход. Если за первые 20 минут не найдем, то через час отдыха на поверхности будем погружаться еще раз. И поднимем.