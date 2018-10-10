Цифровые технологии и геномная селекция: Кузбасс принимает участие в выставке «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-10T14:02:53+03:00

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10 октября в Москве стартовал крупнейший аграрный форум страны – «Золотая осень». Делегацию от Кузбасса, в которую вошли руководители кузбасских предприятий пищевой промышленности, представители областной и районных администраций, Кемеровского ГСХИ, НИИ Сельского хозяйства, возглавил Сергей Цивилев.

Команду Кузбасса возглавил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба АКО

В течение нескольких последних лет Кузбасс принимал участие в конкурсной программе лишь заочно, теперь же, впервые за длительное время, регион представил на выставке собственный стенд. Он занимает площадь 90 квадратных метров и демонстрирует крупнейшие проекты, которые были реализованы в Кемеровской области за последние годы. Среди них - завод по выращиванию радужной форели, Центр эмбрионального оплодотворения крупного рогатого скота, новая порода свиней, выведенная на одном из предприятий Кузбасса.

Интерактивный стенд Кузбасса. Фото: пресс-служба АКО

Немалое внимание уделено и внедрению цифровых технологий в сельское хозяйство и освоению принципов геномной селекции. Так, кемеровской ГСХИ представил фитобиотические кормовые добавки из лекарственных растений, которые вполне могут конкурировать с традиционными антибиотиками. А одна из кузбасских птицефабрик еще раз сделала акцент на том, что будущее – за безотходным производством, и презентовала инновационную биотехнологию переработки отходов птицеводства в органические удобрения.

Гостеприимный сибирский характер нашел отражение и на «Золотой осени» в Москве. Здесь гостям выставки предлагают лично убедиться в том, что все, что выращивается в Кузбассе – очень вкусно. Так, на завтрак гостей ждут каши, омлеты и фито-чаи, на обед – уха из юргинской форели, а в к конце выставочного дня – дегустация мясных деликатесов и алкогольной продукции.

На выставке "Золотая осень" в Москве. Фото: пресс-служба АКО

Справка КП:

По данным пресс-служба администрации Кемеровской области, в конкурсной программе форума 2018 года принимают участие около 25 предприятий пищевой промышленности Кузбасса. Это производители мясной, молочной, кондитерской и ликероводочной продукции, пива и газированных напитков, хлебобулочных изделий, меда и переработчики дикоросов. Заявки на участие в конкурсах подали пять муниципальных районов, областное управление ветеринарии и Гостехнадзор области, свои научные работы направили Кемеровский ГСХИ и Кемеровский НИИСХ.