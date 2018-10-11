Житель Кемерова сдает в аренду пса за 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-11T10:02:21+03:00

Своего "Хатико" кемеровчане завели два года назад Фото: Instagram

Изменить размер текста: A A

Необычное предложение появилось на популярном сайте бесплатных объявлений в Кемерове. Местный житель сдает в аренду своего пса за 10 миллионов рублей.

Скриншот: avito.ru

Хозяин собаки пароды акита-ину надеется, что его предложение заинтересует голливудских режиссеров, ведь пес был рожден, чтобы спать звездой.

«Красивый, воспитанный, умный и послушный, прошел курс дрессировки. Отлично ладит с детьми, никогда не проявлял агрессии», – говорится в объявлении.

Дружелюбного пса сдают в аренду для фотосессий за 2 тысячи рублей Фото: Instagram

Псу Омме чуть больше двух лет, а своих нынешних хозяев он приобрел в двухмесячном возрасте.

– Давно хотели завести собаку, но был очень серьезный критерий отбора – отношение к детям, – рассказывает кемеровчанин Тимофей. – У нас трое детей, поэтому мы искали собаку-друга, собаку-защитника. Когда изучили информацию, поняли, что акита-ину – то, что нам нужно. Определиться с выбором помог и фильм «Хатико».

Из-за любви собаки к детям хозяева стали возить пса на различные фотосессии. И за год «гламурной» жизни пес приобрел некоторую популярность – у него даже есть свой аккаунт в Instagram (насчитывает 3,5 тысячи подписчиков). Впрочем, звездной болезнью собаке не заболеть – живет он в будке около дома.

"Жду своего режиссера" Фото: Instagram

К слову, пока кемеровчанин ждет предложений из Голливуда, его пса можно взять в аренду за более скромную сумму. Так, часовая фотосессия стоит от двух тысяч рублей, видеосъемка или реклама – от 10 тысяч. Ну а расценки на съемки в фильме начинаются от 1 миллиона рублей (за весь фильм).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Кемерова продает кота-экстрасенса за 5 миллионов рублей

«Продам кота британца-экстрасенса, видит приведения и духов, опытные экстрасенсы смогут общаться через него с потусторонним миром. Сразу определяет на наличие в квартире, доме злых или добрых сил. С ним нужно заниматься, нужны хорошие руки», – написал кемеровчанин Владимир на сайте бесплатных объявлений. (подробности)