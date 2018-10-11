В Кузбассе подняли на поверхность тело второго погибшего аквалангиста

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-11T10:47:37+03:00

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В Кемеровской области подняли на поверхность тело второго погибшего в затопленном карьере аквалангиста. Поисковая операция успешно завершилась 11 октября.

Тело второго погибшего аквалангиста, 49-летнего Игоря Моргунова, нашли на глубине 33,5 метра. Однако на специальном датчике, который был закреплен на руке погибшего мужчины, зафиксировано погружение на максимальную глубину 37,9 метра.

- В рамках проверки по оборудованию аквалангистов будет проведено технологическое исследование, также будут исследованы заборы воды, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Погибшие дайверы имели большой опыт погужений Фото: Соцсети

Напомним, трагедия произошла в четырех километрах от села Красного в Ленинск-Кузнецком районе. В субботу трое дайверов приехали на здешний затопленный карьер, который между собой аквалангисты прозвали марганцевым, чтобы совершить погружение. Аквалангисты планировали опуститься на глубину в 20 метров.

Однако во время спуска один из них, 49-летний Константин Гуляев почувствовал нехватку воздуха и экстренно всплыл. Двое его друзей, 49-летний Игорь Моргунов и 65-летний Владимир Забелин, остались под водой. Через некоторое время Гуляев обратился за помощью ко второй группе аквалангистов, которые в этот день также приехали из Новосибирска, чтобы понырять. Однако найти пропавших им не удалось. Тогда к поискам подключились спасатели и опытные дайверы из Новосибирска.

Тело 65-летнего Владимира Забелина было поднято на поверхность 7 октября, а тело второго аквалангиста ушло на глубже. Проводить поисковую операцию мешала нулевая видимость, глубина и сложный рельеф дна. В ходе подготовки с поисковой операции специалисты обследовали рельеф с помощью панорамной видеосистемы, после чего установили точные координаты местонахождения тела Игоря Моргунова.

Доследственная проверка продолжается. Отметим, ранее друзья погибших высказали свои версии, почему произошла данная трагедия.

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