2018-10-11T10:47:37+03:00
Происшествия

В Кузбассе подняли на поверхность тело второго погибшего аквалангиста

Датчик зафиксировал, что дайвер опустился на глубину 37,9 метра
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе подняли на поверхность тело утонувшего аквалангиста Игоря Моргунова Фото: Роман ВЫТОВТОВВ Кузбассе подняли на поверхность тело утонувшего аквалангиста Игоря Моргунова Фото: Роман ВЫТОВТОВ
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В Кемеровской области подняли на поверхность тело второго погибшего в затопленном карьере аквалангиста. Поисковая операция успешно завершилась 11 октября.

Тело второго погибшего аквалангиста, 49-летнего Игоря Моргунова, нашли на глубине 33,5 метра. Однако на специальном датчике, который был закреплен на руке погибшего мужчины, зафиксировано погружение на максимальную глубину 37,9 метра.

- В рамках проверки по оборудованию аквалангистов будет проведено технологическое исследование, также будут исследованы заборы воды, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Погибшие дайверы имели большой опыт погужений Фото: Соцсети

Погибшие дайверы имели большой опыт погужений Фото: Соцсети

Напомним, трагедия произошла в четырех километрах от села Красного в Ленинск-Кузнецком районе. В субботу трое дайверов приехали на здешний затопленный карьер, который между собой аквалангисты прозвали марганцевым, чтобы совершить погружение. Аквалангисты планировали опуститься на глубину в 20 метров.

Однако во время спуска один из них, 49-летний Константин Гуляев почувствовал нехватку воздуха и экстренно всплыл. Двое его друзей, 49-летний Игорь Моргунов и 65-летний Владимир Забелин, остались под водой. Через некоторое время Гуляев обратился за помощью ко второй группе аквалангистов, которые в этот день также приехали из Новосибирска, чтобы понырять. Однако найти пропавших им не удалось. Тогда к поискам подключились спасатели и опытные дайверы из Новосибирска.

Тело 65-летнего Владимира Забелина было поднято на поверхность 7 октября, а тело второго аквалангиста ушло на глубже. Проводить поисковую операцию мешала нулевая видимость, глубина и сложный рельеф дна. В ходе подготовки с поисковой операции специалисты обследовали рельеф с помощью панорамной видеосистемы, после чего установили точные координаты местонахождения тела Игоря Моргунова.

Доследственная проверка продолжается. Отметим, ранее друзья погибших высказали свои версии, почему произошла данная трагедия.

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Аномальная зона: Уфологи считают кузбасский карьер с погибшими дайверами опасным местом

- Если вы возьмете простейшие рамки, то увидите, что место сильно «фонит», - рассказала барнаульский уфолог Татьяна Павлова. - Стоит отметить, что аномальные места могут быть и со знаком плюс. Но вряд ли об этом можно говорить в тех случаях, когда гибнут люди. В таких местах могут образовываться энергетические воронки. Людям находиться в таких местах нельзя. (подробности)

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