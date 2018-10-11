От +20 до мокрого снега: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на выходных

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-11T14:35:21+03:00

До -4 градусов и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 12-15 октября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Синоптики рассказали о погоде в конце недели. На смену теплой солнечной осени идут дождливые дни и даже мокрый снег.

Так, в пятницу днем температура воздуха по-прежнему будет сохраняться в пределах +11…+16 градусов тепла, а вот ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Тем не менее, в пятницу осадков не ожидается.

В субботу днем Кузбасс будет находиться в теплом секторе, поэтому воздух прогреется до +15…+20 градусов. Однако уже в субботу погода постепенно начнет меняться, Кузбасс окажется во власти холодного фронта. Ветер при порывах будет усиливаться до 17-22 метров в секунду, а местами пройдут дожди. Уже ночью температура воздуха опустится до ноля градусов, пройдут дожди и мокрый снег.

- На смену теплой осени наступает сезон предзимней прохлады, поэтому следите за прогнозом и одевайтесь по погоде, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В воскресенье из-за холодного фронта температура продолжит снижаться, и столбики термометров едва-едва поднимутся до +11 градусов – и то лишь местами. Ночью ожидается похолодание до -4 градусов. Местами пройдут дожди с мокрым снегом.

В первый рабочий день предстоящей недели воздух прогреется не более, чем до +8 градусов. Сохранятся осадки и порывистый ветер.