2018-10-11T14:35:21+03:00
Общество

От +20 до мокрого снега: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на выходных

В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
До -4 градусов и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 12-15 октябряДо -4 градусов и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 12-15 октябряФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали о погоде в конце недели. На смену теплой солнечной осени идут дождливые дни и даже мокрый снег.

Так, в пятницу днем температура воздуха по-прежнему будет сохраняться в пределах +11…+16 градусов тепла, а вот ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду. Тем не менее, в пятницу осадков не ожидается.

В субботу днем Кузбасс будет находиться в теплом секторе, поэтому воздух прогреется до +15…+20 градусов. Однако уже в субботу погода постепенно начнет меняться, Кузбасс окажется во власти холодного фронта. Ветер при порывах будет усиливаться до 17-22 метров в секунду, а местами пройдут дожди. Уже ночью температура воздуха опустится до ноля градусов, пройдут дожди и мокрый снег.

- На смену теплой осени наступает сезон предзимней прохлады, поэтому следите за прогнозом и одевайтесь по погоде, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В воскресенье из-за холодного фронта температура продолжит снижаться, и столбики термометров едва-едва поднимутся до +11 градусов – и то лишь местами. Ночью ожидается похолодание до -4 градусов. Местами пройдут дожди с мокрым снегом.

В первый рабочий день предстоящей недели воздух прогреется не более, чем до +8 градусов. Сохранятся осадки и порывистый ветер.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП
В Кузбассе 150 жителей ожидают операцию по трансплантации
В Кузбассе женщина избила больного супруга табуретом
По делу о гибели ребенка задержали заместителя главы Белова по ЖКХ
В Кемерове пять одноклассников распространяли наркотики
Суд рассмотрит жалобы экс-сотрудников МЧС Кузбасса 12 октября
В Кузбассе водитель иномарки сбила пенсионера на инвалидной коляске
В Кузбассе подросток разбил два железнодорожных светофора
В Кузбассе присвоившая 6 миллионов рублей директор турфирмы села на три года
В Кемерове полностью восстановили движение на улице Нахимова
В Новокузнецком районе ищут 48-летнюю женщину
В Кемерове под мостом нашли труп мужчины
Три младенца умерли во время домашних родов в Кузбассе
Новокузнечане отметят 1000 дней до юбилея Кузбасса велопробегом
В Новокузнецке на несколько дней ограничат движение трамваев
В Эстонии начался суд над Кемеровской преступной группировкой
Кузбассовец устроил дебош из-за того, что его не пустили работать
В кузбасском кафе отравились сладостями несколько взрослых и ребенок
Два человека пострадали при столкновении иномарок на перекрестке в Кемерове
Погода в Кемерове 11 октября: порывистый ветер и небольшой дождь
Аномальная зона: Уфологи считают кузбасский карьер с погибшими дайверами опасным местом
В Новокузнецком районе брат и сестра торговали «солью» и «спайсом»
В Кемерове школьник похитил у сверстника самокат
Кузбассовец без прав сбил женщину с двумя детьми и скрылся с места ДТП
Трое кузбассовцев получили условный срок за изнасилование женщины