Не ошибиться на перепутье!

СЕГОДНЯ 05:28 2018-10-12T05:30:41+03:00

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«А кем стану я?». Выбор будущей сферы деятельности – один из важнейших, который приходится сделать в жизни, что вполне понятно: фактически при этом человек выбирает и место в обществе, и свою судьбу. Важно и то, будет ли работа любимой, приносить не только доход, но и удовольствие от выполняемых дел.

По инициативе департамента труда и занятости населения Кемеровской области при поддержке департамента образования и науки в регионе реализуется долгосрочный профориентационный проект «Сто дорог – одна моя». Он рассчитан до 2027 года. Цель проекта – ознакомить школьников с миром современных профессий, дать им возможность на практике понять особенности разнообразных видов деятельности и выбрать будущую профессию с учетом своих интересов, способностей и потребностей рынка труда.

Всё это время учащиеся, начиная уже с первого класса и до окончания школы, будут проходить тесты, адаптированные под возраст детей, посещать мастер-классы, на которых смогут сформировать представление о понравившейся профессии. Также в программе профориентационных мероприятий – флеш-мобы, квесты, фестивали профессий, экскурсии на предприятия, профессиональные пробы и многое другое. Проектом предусмотрены и консультации родителей по вопросам профессиональной ориентации их детей.

Как отметил начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Степин, объединение усилия педагогов, профконсультантов, родителей и работодателей в процессе профессионального самоопределения школьников, поможет им получить знания о промышленном потенциале родного региона и о профессиях, в которых они смогут реализоваться и сделать правильный выбор – выбор успешного будущего.

Вверх по «лесенке успеха»

Первыми участниками проекта стали учащиеся начальных классов из четырех образовательных организаций области: это средняя общеобразовательная школа № 34 им. С.А Амелина в Кемерово, лицей № 111 в Новокузнецке, средняя общеобразовательная школа № 8 в Топкинском районе, Трудармейская общеобразовательная школа в Прокопьевском районе.

К примеру, для кемеровских первоклассников участие в проекте началось с посещения городского центра занятости населения. Специалисты организовали для ребят экскурсию по областному музею службы занятости Кемеровской области «Связь времен», провели тематические подвижные игры.

В сентябре для них, уже второклассников, был организован «Урок успеха». В роли учителей выступили специалисты службы занятости. Урок провели в форме квеста: ребята разгадывали кроссворды, вспоминали пословицы, посмотрели мультфильм о профессиях. Проходя этапы, они смогли проявить смекалку и поделиться познаниями о таких профессиях, как педагог, психолог, повар, библиотекарь, врач, охранник. Заключительным этапом мероприятия стало подведение итогов конкурса рисунков «Профессии моих родителей», проведенного среди учащихся школы.

По отзывам ребят, мероприятие помогло им понять основную «формулу успеха»: чтобы сделать верный профессиональный выбор важно прилежно учиться, расширять свой кругозор, быть дружелюбным, уметь использовать свои сильные стороны и верить в собственные силы.

«Урок успеха» для новокузнецких участников проекта состоялся в рамках городского праздника «Аллея первоклассников-2018». Занятие проходило в «Поезде профессий», который останавливался на импровизированных станциях. На одной - ребята играли в строителей и заселяли жильцами дом, на другой - отгадывали ребусы, на следующей станции их ждали викторина и пантомима «Угадай профессию». Заключительной стала творческая станция, где школьники рисовали и собирали настоящий «Поезд профессий». Мамы и папы также активно вовлекались в игры и помогали своим детям. Все участники конкурсов и викторин получили сладкие призы и сувениры.