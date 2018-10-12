В Кемеровском областном краеведческом музее установили трамвайную линию

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-12T06:23:13+03:00

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Интересный сюрприз преподнесли дорожные работы в центре города: на перекрестке Советского проспекта и улицы Весенней асфальтоукладчики обнаружили фрагмент первой в Кемерове трамвайной линии. Она была запущена в 40-х годах прошлого века.

В 70-е годы, во время обустройства дороги, трамвайную ветку демонтировали, но какая-то ее часть осталась в земле, и ее закатали асфальтом. Поэтому сотрудники Кемеровского краеведческого музея не удивились, но были рады найденным артефактам.

Фото: ketk

- Когда дорожные рабочие обнаружили артефакты, они позвонили в городскую администрацию, а те уже сообщили нам, - рассказывает Любовь Кузнецова, старший научный сотрудник отдела истории кемеровского краеведческого музея. - Находку сделали совсем недалеко от нашего здания, мы сразу же вышли, осмотрели все и организовали доставку.

Перед тем как привезти находки в музей, дорожники их аккуратно извлекли и почистили. Затем, погрузив в ковш тракторного погрузчика, доставили прямо к дверям. На весь процесс ушло меньше дня.

Дальше о шпалах и рельсе уже заботились сами сотрудники музея: тщательно очистили от грязи, покрыли консервирующим раствором и занесли в экспозицию.

Фото: Кемеровский областной краеведческий музей

На территории Кемерова и ранее находили «отголоски прошлых лет». В 2017-м во время ремонта на улице Ермака был обнаружен тычковый камень, которым в 30-е годы мостили кемеровские дороги из-за дефицита асфальта. А в Ягуново находили останки мамонта. Сейчас ведутся раскопки в районе бывшей деревни Красный Яр, исследователи уже обнаружили монеты, крестики и фрагменты посуды, относящиеся к XVIII и XIX векам.

Справка «КП»

Три километра и три поезда

Первая трамвайная линия в Кемерове была запущена 1 мая 1940 года. Она соединяла жилую и промышленную зоны города. Ветка проходила через весь Советский проспект и тянулась от коксохимзавода до современной площади Советов, которая тогда была конным базаром. Длина всего маршрута составляла 3,3 километра, по нему тогда ходили три поезда с двумя прицепными вагончиками в каждом. До появления автобусного сообщения трамвай был любимым и дешевым способом быстрого передвижения горожан.

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