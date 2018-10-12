Замглавы Белово арестовали по делу о гибели ребенка

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-12T14:06:52+03:00

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Заместителя главы города Белово по ЖКХ Сергея Смаракова арестовали по делу о гибели 10-летнего мальчика. Центральный районный суд Кемерова поместил чиновника под стражу до 8 декабря.

Как сообщили в пресс-службе суда, в пятницу, 12 октября, прошло слушание об избрании меры пресечения Сергею Смаракову, обвиняемому в халатности, повлекшей смерть человека. Суд решил поместить чиновника в СИЗО на месяц и 28 дней – до 8 декабря.

Как рассказали в Следственном комитете, чиновник знал о процессах горения в шлакоотстойнике, который находился недалеко от образовательного учреждения, однако ничего не предпринимал.

– Чиновник не обеспечил меры пожарной безопасности на данном участке, в результате в период с февраля 2016-го по май 2017 года трое жителей города Белово, в том числе двое детей, получили телесные повреждения в виде ожогов различной степени тяжести, при этом один из них погиб – рассказали в Следственном комитете. – В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, что Сергея Смаракова задержали сотрудники ФСБ в среду, 10 октября. Также в администрации города прошел обыск и выемка документов. Замглавы обвиняют в гибели ребенка в мае 2017 года. Тогда 10-мальчик в микрорайоне Чертинский упал в шламоотстойник и погиб. Еще один ребенок получил ожоги.