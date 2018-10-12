«Чувствую себя здоровой»: В Кемерове выписали девятую пациентку с пересаженной печенью

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-12T15:06:41+03:00

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Три года назад новокузнечанка Тамара Николаевна Крупина узнала о страшном диагнозе – цирроз печени. Печальная новость практически превратила жизнерадостную женщину в замкнутую в себе старуху. О своей беде новокузнечанка рассказала только самым близким – брату и подруге. Остальные лишь догадывались, что с родственницей что-то не так. Подробности заболевания они узнали только после операции по пересадке печени.

«Это везение»

Первую пересадку печени в Кузбассе сделали в 2014 году, хотя подготовка в этом направлении велась с 2008 года. На сегодняшний день кемеровские врачи пересадили органы десяти пациентам. Наша героиня стала девятой пациенткой гепатологического центра на базе Кемеровской областной больницы скорой помощи имени Подгорбунского.

Пока в нашем регионе не развито прижизненное донорство, поэтому органы, в частности, печень, пересаживают от реципиентов, у которых зафиксирована смерть головного мозга (при этом жизнеспособность остального организма поддерживается искусственно).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673081" frameborder="0"></iframe> Новокузнечанка о жизни до пересадки печени и после.Екатерина БОРМОТОВА

Тамара Крупина считает, что ей повезло. В лист ожидания донорского органа она попала в мае этого года, а прооперировали ее уже 21 сентября.

– Я ждала, верила, что меня вызовут. Когда Краснов позвонил, сказал, есть донор, я опешила. Это везение. Потому что очень много людей стоит в очереди. Мне повезло в числе первой десятки. Это удача. Значит, я не совсем плохой человек, – поделилась пациентка.

Тамаре Николаевне 58 лет, и после операции она, можно сказать, начнет вторую жизнь. К слову, возраст пациента – не решающий фактор для пересадки.

– В НИИ оговорен возраст для подобных операций – 60 лет. Но при наличии той или иной патологии мы можем ограничить этот возраст или, наоборот, расширить. У нас есть личный опыт успешной трансплантации печени 61-летней пациентке, – отметил Константин Краснов, заместитель главного врача по хирургии и трансплантологической помощи областной клинической больницы скорой помощи имени Подгорбунского.

Цирроз, уходи

Подготовка к операции длится примерно сутки, а сама пересадка в среднем от семи до 14 часов. В случае с Тамарой Николаевной врачи справились за восемь с половиной. В стационаре она провела 21 день, и сегодня врачи с чистой совестью отпустили свою девятую пациентку домой. Конечно, за ее состоянием еще будут наблюдать.

Хирург Константин КрасновФото: Екатерина БОРМОТОВА

– После выписки срок наблюдения один раз в три месяца. Если все нормально, она продолжит жить обычной жизнью. Пациенты, которые находятся в работоспособном возрасте (в числе 10, которых мы прооперировали, есть такие) возвращаются на работу, - пояснил Константин Краснов.

Естественно, Тамаре Николаевне необходимо будет соблюдать диету: не есть жирного и жареного. А вот на работу новокузнечанке не вернуться – тяжелое производство. Тамара Крупина 14 лет проработала на ЗСМК – была дробильщицей в шлаковом отвале.

– Сейчас мне нельзя поднимать тяжелое, нужно жить в маске, чтобы не подхватить никакой инфекции, и вообще соблюдать рекомендации врача, – отметила женщина.

В ходе разговора Тамара Николаевна призналась, что когда узнала о своем диагнозе, сильно стеснялась, замкнулась в себе и практически ни с кем не делилась своей бедой. Рядом были лишь самые близкие. На операцию возил брат, поддерживала подруга. Но теперь все страхи позади – Тамара Николаевна едет домой и обещает нарисовать врачам, которые спасли ей жизнь, картину. Постарается успеть за две недели – через это время ей нужно будет приехать на прием.

– Я чувствую себя здоровой, сама встаю, сама за собой ухаживаю. Голова светлая, – заключила счастливая женщина.