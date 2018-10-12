Как провесты выходные в Новокузнецке весело и ярко

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-12T17:19:20+03:00

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Здравствуй, Маша, я – Дубровский!

Вечная классика в формате мюзикла

Романтическая история о любви и вражде, предательстве и дружбе, людских страстях и судьбах вновь и вновь будоражит сердца читателей. Оттого-то режиссеры театра и кино вновь и вновь обращаются к Пушкинскому тексту, давая ему новую жизнь, дополняя современным взглядом, предлагая еще раз убедиться, что многие темы остаются актуальными независимо от времени.

Так, знаменитый «Дубровский» Александра Пушкина предстанет перед новокузнечанами в новом свете. Мюзикл в постановке Музыкального театра Кузбасса имени Боброва – это вневременная, актуальная для любого времени история, рассказанная средствами современной музыки, где переплелись неоклассика и R&B, рок и поп-музыка. Мюзикл «Дубровский» написали знаменитые российские авторы, создатели многих популярных песен и мюзиклов: композитор и продюсер, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург и драматург, автор поэтических текстов - Карен Кавалерян.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

12 и 13 октября, начало в 18:30

Цена билетов: от 350 до 1000 рублей.

Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Живая старина

Становимся сопричастными миру современному и старинному

Рушники, домотканые половики, куклы-обереги, сундуки да прочие предметы быта. Для старшего поколения, особенно людей, выросших далеко от города, все это – естественная составляющая повседневной жизни. У кого-то дома до сих пор лежат пестрые дорожки, а кто-то вдохновившись народными мотивами, привносит в современный дизайн дома немного «живой старины». Детали традиционного интерьера, даже если вы до мозга костей городской житель – неизменно находят в душе отклик, вызывают чувство защищенности, уюта и буквально ощущаешь аромат любимых бабушкиных пирожков.

А ведь в каждом регионе были свои традиции, свои узоры, своя манера изготовления тех же половиков да рушников. Знаете ли вы, чем они отличаются? А как выглядят обрядовые и игровые куклы и для чего они нужны? Обо всем об этом можно узнать на выставке «Живая старина», посвященной 20-летию Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница». К слову, помимо предметов этнографии конца XIX – начала XX века в экспозицию включены образцы мезенской росписи, выполненные Еленой Павловской, руководителем «Параскевы Пятницы», а также предметы из этнографической коллекции музея-заповедника. Выставка работает до 5 ноября.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 80 до 100 рублей.

Театр танца "Ритм и мы"Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ритме музыки, в ритме сердца

Читаем эмоции в каждом движении

Нет ничего прекраснее танца – легкого, изящного – когда каждое движение танцора наполнено эмоциями. В каждом взмахе руки читается нежность и любовь, разочарование и страх, игривость и счастье. Особенно удивительно, когда на языке танца общаются дети. Ребятишки ничуть не боятся сцены, ведь танец – зажигательный или задумчивый – давно стал составляющей их жизни.

Совсем скоро новокузнечане и гости города будут рукоплескать юным танцорам Театра танца «Ритм и мы». На сцену Дворца «Алюминщик» выйдут и совсем малыши, которым совсем недавно исполнилось по четыре года, и выпускники школ. На суд зрителей на осеннем концерте будут представлены как давно полюбившиеся композиции, так и совсем новые, пока еще не известные. Обязательно побывайте ярком осеннем концерте театра танца «Ритм и мы» - добавьте ритма и позитива в повседневность!

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

16 октября, начало в 19:00

Цена билетов: 400 рублей

История Герды

Спешим на мюзикл Музыкального театра Кузбасса

Настоящее чудо – именно так называют семейный мюзикл «История Герды» зрители, уже побывавшие на нем. В этой волшебной истории творится волшебство волшебство: любовь преодолевает расстояние и забвение, помогает пройти множество испытаний. А верное сердце не знает сомнений и препятствий. Уже с первых нот увертюры нежные и искренние мелодии переносят зрителя в мир удивительной сказки, полной драматических переживаний, доброго юмора и молодого задора. К слову, каждый персонаж имеет свою мелодию, полно и емко характеризующего его. Артисты с увлечением разыгрывают старую историю на новый лад и приглашают детей и взрослых вместе с ними окунуться в замечательную атмосферу доброй и всегда молодой сказки.

«История Герды» - прекрасный повод посетить театр всей семьей!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

13 и 14 октября, начало в 12:00

Цена билетов: от 200 до 500 рублей.

Фото: организаторы гастролей.

Частица черта в нас!..

Спешим увидеть и услышать оперетту «Сильва»!

В начале ХХ века венгерский композитор Имре Кальман начал работу над опереттой «Сильва». Как раз в те годы шла империалистическая война в Европе, и композитор поначалу сомневался, уместным ли будет это произведение. Тем не менее, он решил, что люди должны улыбаться и искать источник душевного тепла в театре – и 17 ноября 1915 года на сцене прославленного венского «Иоганн Штраус-театра» состоялась премьера «Сильвы». С тех пор к оперетте вновь и вновь возвращаются постановщики театров всего мира, привнося свой взгляд в характеры героев и даже изменяя название. Тем не менее, «Сильва» по-прежнему остается одним из любимейших произведений ценителей оперетты. Чем она так манит? Об этом вы узнаете, побывав на гастрольном спектакле Музыкального театра Кемерова имени Боброва.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

14 октября, начало в 18:30

Цена билетов: от 350 до 1000 рублей

Что еще посмотреть

Театр Металлургов

проезд Театральный, 6

Трио Лойко

«Скрипичная элита» - так называют ценители хорошей музыки трио лучших импровизаторов современности. Две скрипки и гитара, смесь национальных традиций, классики, джаза и рока – каждый слушатель найдет что-то свое на этом поистине виртуозном шоу.

13 октября, начало в 18:00

Цена билетов от 500 до 1200 рублей.

Фото: организаторы гастролей.

Дуэт юмористов

Дуэт лучших юмористов – Наталья Коростелева и Юрий Хвостов на сцене новокузнецкого театра. Вас ждет великолепное шоу – монологи и видеоролики, песни и миниатюры и даже интерактив! Отличное настроение гарантировано!

15 октября, начало в 18:00

Цена билетов: от 500 до 1200 рублей.