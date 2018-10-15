На неделе в Кузбассе похолодает до -7

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-15T14:01:00+03:00

До -7 и дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на неделю Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Бабье лето неумолимо катится к своему закату, и в Кузбасс медленно, но верно приходит промозглая серая осень.

Теплый сектор циклона, который пришел в Кузбасс в понедельник задержится еще ненадолго. Во вторник на всей территории Кузбасса ожидается переменная облачность, местами – небольшие и умеренные осадки. При этом днем воздух прогреется до +10, а по югу и до +15 градусов, а юго-западный ветер сменит направление на юго-восточное и временами будет усиливаться до 10-15 метров в секунду. Ночью же столбики термометров местами опустятся до -2 градусов.

В среду Кузбасс окажется во власти холодного фронта. Юго-западный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду, а воздух прогреется максимум до +10 градусов. Уже днем в отдельных районах возможны мокрый снег и дождь. Ночью же температура воздуха опустится до -7 градусов.

В четверг также будет нежарко: лишь до +3…+8 градусов с небольшим дождем. Этой ночью будет так же холодно, как и предыдущей. А в пятницу холодный фронт продолжит снижать температуру. Лишь кое-где столбики термометров едва-едва дотянут до +9 градусов. В большинстве районов пройдет дождь и даже мокрый снег, а ночные температуры будут достигать -4 градусов.

- В выходные дни продолжится похолодание, с минусовыми отметками по ночам, и слабыми плюсами днем, отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - В субботу и воскресенье в большинстве районов области небольшие осадки. Будет прохладно: днем всего 0…+5 градусов, а ночью -2…-7градусов.