Восемь рук и трансляция миру спокойствия: работодатель из Кемерова ищет фею в офис

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-15T14:01:00+03:00

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Один из работодателей города Кемерово открыл необычную вакансию. Ему в офис очень срочно требуется восьмирукая фея.

Вести личные дела и документацию, успевать принимать оплату и сообщать расписание, размешивать кофе и общаться по телефону – все это невозможно сделать всего лишь одной парой рук. Именно поэтому в одной из кемровских школ английского языка вместо обычного администратора ищут необычного. Чтобы со стальными нервами была, обаятельной улыбкой и безграничной любовью к детям. Кстати, любовь к детям – это главное требование, даже главнее количества рук. Рук можно иметь и в четыре раза меньше, а вот любовь к детям должна быть безграничной.

- Ищем для нашего уютного офиса фею, которая может создать душевную атмосферу и транслировать миру спокойную уверенность в том, что у нее все под контролем! – сообщается в вакансии. - У феи должно быть восемь рук, чтобы могла жонглировать делами, принимать оплату, одновременно размешивая кофе, искренне улыбаться и переживать о каждом студенте. Просто администратор, к сожалению, нам не подойдет.

Заметим: в компании работают тоже сплошь волшебники: всего за месяц обучения (с выплатой стипендии, кстати) они обещают научить восьмирукую фею уверенности в себе и умению общаться с любым человеком, системному подходу к работе и управлению временем (пока – только своим), ответственности и дисциплине. На всякий случай обучат b английскому языку – фея должна знать все!

- В свою очередь фее мы обещаем прозрачную и понятную систему оплаты волшебства и официальное трудоустройство, - резюмирует работодатель. И даже называет суммы: 20 тысяч рублей ежемесячно плюс проценты.

К слову, работодателю уже летят письма, правда, не совиной, а электронной почтой. Обещают, что никаких битв на волшебных палочках, восьмирукого армрестлинга и прочих единоборств устраивать не будут. Руководитель внимательно изучит резюме и позвонит фее-избраннице. Пока же всем будущим волшебницам можно начинать отращивать дополнительные шесть пар рук и искать амулет времени как у Гермоны Грейнджер. Ну, или чувство юмора: на новой работе оно обязательно понадобится.