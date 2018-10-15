В Кузбассе лекарства для больниц закупали в три раза дороже других регионов

15 Окт. 20:11 2018-10-15T20:22:38+03:00

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Лекарства для больниц Кемеровской области закупали в три раза дороже, чем для других регионов России. Это показал аудит госзакупок медикаментов.

Заместитель губернатора Кемеровской области по социальным вопросам Елена Малышева представила коллективу компании «Кузбассфарм» нового руководителя. Им стал Сергей Кузнецов, имеющий большой опыт в управлении подобными организациями в Омской и Калужской областях.

Основная задача, которая была поставлена перед гендиректором и сотрудниками предприятия, – активное участие в выработке единого подхода в работе с производителями и поставщиками фармацевтической продукции, а также формирование единой базы и аудит заявок на поставки лекарственных средств.

– Ситуация с закупками лекарственных средств в регионе сложилась неприемлемая. Мы приобретаем медикаменты на 25 процентов дороже, чем в среднем по России. Есть случаи, когда стоимость препарата завышена втрое. Бюджет не может себе позволить закупать лекарственные средства для больниц по таким ценам. Мы должны привести закупочную политику поставщиков и производителей в соответствие с рыночной ситуацией, – отметила Малышева.

Замгубернатора добавила, что при заключении контрактов необходимо добиваться особых условий сделок. Например, при покупке крупной партии какого-либо лекарства договариваться об участии региона в промоакциях производителя – так регион будет иметь возможность получать некоторые наименования с крупной скидкой либо вообще бесплатно.

Кроме того, по мнению Елены Малышевой, «Кузбассфарма», которая обеспечивает закупку препаратов и все логистические процессы, должна участвовать в торгах по всем лотам, а не только по наиболее дорогостоящим и прибыльным.

– Я говорю, к примеру, о лотах по паллиативной помощи и других бюджетных позициях. Отказ будет расцениваться как саботаж, потому что вы являетесь отчасти государственной компанией, – резюмировала Малышева.