В Кузбассе два золотодобытчика, загрязнявших Кию, свернули работы

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-16T10:36:56+03:00

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Две золотодобывающие компании, которые загрязняли Кию, прекратили работы после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщили в областной администрации.

Специалисты межведомственной комиссии в очередной раз провели проверку реки Кия. Рейд прошел по рекам Северный Кундат, Малый Кундат, Полуденный Кундат, Кундат, Тулуюл и Воскресенка. Все они являются притоками Кии.

«Из шести обследованных рек на трех сохраняется мутный цвет воды», – отметили в областной администрации.

Члены комиссии побывали на участках работ золотодобывающих предприятий. Как выяснилось, ООО «Артель старателей «Золотой полюс» прекратил горные работы на реке Северный Кундат в сентябре, участок сейчас законсервирован. Река стала прозрачной.

По берегам реки Воскресенка были обнаружены следы глиняных и песчаных намывов, что говорит о смыве в реку большого количества глиняной и песчаной взвеси. Это негативно влияет на рыбу и растительность водных объектов. Кроме того, мутный поток попадает в Кию. Комиссия выяснила, что работы на реке ведет ООО «Воскресенка», в отношении которого возбуждено административное дело. Предприятию грозит штраф.

Также желтый мутный цвет специалисты наблюдали на реке Малый Кундат, где работало ООО «Артель старателей «Аргут».

– На данный момент добычные работы предприятие свернуло: техника отсутствует, промприбор в нерабочем состоянии. Между тем продолжаются сбросы загрязненной воды из отстойника и разрезной канавы в реку. К тому же сам резервуар не имеет водоудерживающей дамбы со стороны руслоотводной канавы реки, что создает угрозу перелива при обильных осадках, – сообщают в обладминистрации.

Напомним, что экологическую ситуацию на реке Кия под личный контроль взял губернатора Сергей Цивилев. В результате работы межведомственной комиссии была приостановлена работа нескольких предприятий, загрязняющих реку.