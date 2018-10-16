2018-10-16T10:36:56+03:00
Общество

В здравоохранении Кузбасса произошло новое назначение

Назначен новый руководитель медицинского информационно-аналитического центра
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: пресс-службы КОМИАЦФото: пресс-службы КОМИАЦ
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В Кузбассе назначили нового руководителя информационно-аналитического центра. Им стал бывший руководитель информационной службы Уральского Научно-исследовательского института Охраны Материнства и младенчества Минздрава РФ Андрей Иванов.

Как подчеркнула замгубернатора Елена Малышева, Андрей Иванов имеет огромный опыт по систематизации, автоматизации и компьютеризации процессов в учреждениях здравоохранения. Главной задачей для нового руководителя станет – информационно-аналитическое обеспечение реформы здравоохранения Кузбасса. Малышева поручила в ближайшее время провести аудит всех медучреждений и подготовить предложения по оптимизации и повышению эффективности медицинских организаций.

– Я вижу задачу информационно-аналитического центра в том, чтобы оказывать помощь департаменту в реализации реформы. Все то, что невозможно до конца реализовать в департаменте как в органе исполнительной власти, мы ждем от вас. А это всесторонний анализ ситуации, новые креативные проекты в здравоохранении, нестандартные подходы и идеи в решении наших общих задач по эффективному управлению ресурсами и выводу медицины Кузбасса на качественно-новый уровень, - сказала Елена Малышева.

Андрей Иванов в 1984 году окончил лечебный факультет Тюменского государственного медицинского института. Долгое время он работал акушером – гинекологом, занимался патологическим акушерством, возглавлял отделения патологии беременных в двух родильных домах Тюмени. Перед переездом в Кемерово Иванов возглавлял информационную службу Уральского Научно-исследовательского института Охраны Материнства и младенчества Минздрава РФ.

Напомним, ранее в рамках готовящейся реформы здравоохранения Кузбасса в пяти больницах региона сменились главные врачи.

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