2018-10-16T16:22:47+03:00
Общество

Жители области поддерживают идею официально узаконить термин «Кузбасс»

С инициативой сделать юридически равнозначными термины «Кемеровская область и «Кузбасс» обратился губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев предложил законодательно приравнять Кузбасс к Кемеровской областиСергей Цивилев предложил законодательно приравнять Кузбасс к Кемеровской областиФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В начале октября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам с инициативой сделать равнозначными на всех уровнях два термина - «Кемеровская область» и «Кузбасс» и попросил их высказать свое мнение.

По словам главы региона, впервые название «Кузбасс» - Кузнецкий угольный бассейн - было введено в 1842 году русским ученым, известным геологом Петром Чихачевым. По поручению императора Николая I он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту.

- С тех пор слово «Кузбасс» прочно вошло в обиход и у местных жителей, и на соседних территориях, - подчеркнул губернатор.

Отзывы на инициативу Сергея Цивилева стали поступать практически сразу. Например, одно из обращений в виртуальную приемную отправила от имени АНО « Клуб КВН» Анастасия Сидорова.

- Я полностью поддерживаю инициативу законодательного отождествления названия «Кузбасс» - «Кемеровская область», - отметила девушка. - Поскольку кузбасские команды КВН, представляя регион на всероссийском и международном уровне, сталкиваются с недопониманием со стороны организаторов при работе с документами кузбасских команд, представляющих Кемеровскую область.

В поддержку решения признать два названия региона юридически равнозначными высказались и участники областного комиссарского отряда «Товарищ». Они отметили, что на протяжении 54 лет отряд активно привлекается к воспитанию в юном поколении жителей области любви к родному краю, ответственного отношения к будущему и стремления созидать, быть лидерами.

- Мы с гордостью говорим: «Кузбасс - это я, Кузбасс - это мы, Кузбасс - это лучшие люди страны!» Это слова полностью выражают наше отношение к нашей малой родине, - подчеркнули активисты.

По словам Сергея Цивилева, если большинство жителей региона поддержит инициативу, то власти обратятся в областной Совет народных депутатов с предложением внести изменения в Устав Кемеровской области, а затем - к президенту страны, чтобы он своим указом внес соответствующие изменения в статью 65 российской Конституции.

Проголосовать можно на сайте губернатора sergeytsivilev.ru, а также на других официальных сайтах Кемеровской области.

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