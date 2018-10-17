Синоптики дали предварительный прогноз погоды на ноябрь

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-17T13:23:40+03:00

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Кузбасские синоптики дали прогноз на ноябрь и подвели предварительные итоги октября.

Последний осенний месяц будет теплее, чем обычно, но дождь и снег станут частыми гостями в регионе – как это и положено осенью. На смену долгому бабьему лету, когда солнечные дни перемежались редкими ненастными, идет по-настоящему осенний и даже предзимний месяц. Но, хоть зима и не за горами, а средняя температура ноября будет в пределах -3…-8 градусов, это все же будет выше климатической нормы на 1,5-2 градуса.

Напомним, сентябрь в этом году выдался очень теплым: его третья декада была на 5-6 градусов выше климатической нормы, да и первая декада октября – на 4-5 градуса выше нормы. Впрочем, и последняя декада второго осеннего месяца отметится приятной осенней погодой: не ожидается ни устойчивого снежного покрова, ни холодных температур. Однако и дожди, и мокрый снег будут наблюдаться в ближайшие две недели.

- Автолюбителям мы уже советуем «переобуваться»: после дневных дождей и при минусовых отметках, которые мы прогнозируем на ночь – до -2..-7 градусов – по утрам возможны гололедные явления, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Ноябрь ожидается теплым, а это значит, регион будет во власти циклонов, которые приносят осадки. По предварительным прогнозам, их в ноябре будет выше нормы, природа будто бы попытается восполнить недостаток осадков в сентябре и октябре. Будут и дожди, и мокрый снег, и просто снег.

- В первую и вторую декаду ожидается ночное колебание температур до -2…-7 и -7…-12 градусов, а это считается довольно теплыми ночами для ноября. А дневные отметки в этот период возможны до +7, иногда будут понижаться до -3…-8, - отмечает Наталья Полуэктова. - В третьей же декаде днем возможны понижения до -10...-15 , а ночные отметки могут достигать – до -22 градусов, а местами даже ниже!

Осень немного задержалась в Кузбассе, но уже скоро ноябрь принесет долгожданный снег. А вот какой будет зима, говорить пока рано. Из предварительных прогнозов пока понятно лишь одно: средняя температура будет в пределах климатической нормы.