Угольный склад возле дома, опасный рынок и медленная работа: Глава Новокузнецка провел объезд нескольких районов

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-18T13:49:21+03:00

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17 октября в рамках всекузбасского объезда глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов вместе с заместителями и главами районов отправился проверить, как идут работы на некоторых объектах и вместе с горожанами отметить новые места, которые нуждаются в особом внимании.

- Мы хоть и давно практикуем такие объезды, но сегодня работаем в дружном графике вместе со всем Кузбассом, - отметил Сергей Кузнецов особенность рабочего дня.

Дом возле рынка

Одним из таких проблемных мест на карте города стал рынок на Левом берегу. Как оказалось, жители близлежащих домов совсем не рады соседству с ним.

- Посмотрите, вот сюда, на тротуар, постоянно приезжают грузовые машины, развозят грязь, мешают ходить, - чуть не за руку тянет главу города местная активистка. – Вот сюда, прямо на асфальт, сливают грязную воду. Здесь такой запах стоит порой! А вот тут работает пивной магазин, так они круглосуточно продают спиртное на вынос!

Попасть в круглосуточную пивнушку не получилось: все двери оказалиьс закрытыми.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Попасть в «пивнушку» не удалось: ее двери оказались закрытыми. Глава однозначно сказал, что заведение отсюда надо убирать. Кроме того, на встречу с жителями дома Сергей Кузнецов пригласил и собственника рынка, и его руководителя. Им дана неделя на то, чтобы устранить многочисленные замечания – а они касались не только чистоты!

- Если и дальше все будет так же продолжаться, мы обратимся в суд и будем настаивать на том, чтобы этот рынок закрыли, - резюмировал глава города. - В том виде, как он есть сейчас, он городу не нужен.

Возле рынка творится бардак! Активисты все зафиксировали на фото и теперь показывают их главе города.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, возле злополучного дома у рынка на месте неухоженного двора может появиться новое пространство для отдыха: Сергей Кузнецов поручил разработать проект, который включал бы не только новые благоустроенные дорожки и посадку молодых деревьев, но и детскую и спортивную площадку.

Мало людей!

На проспекте Кузнецкстроевском неподалеку от школы №62 в течение некоторого времени ведутся работы по благоустройству пешеходной аллеи. Увы, слишком медленно. Сроки поджимают, но работы выполняют лишь три человек.

- С прошлых выходных здесь мало что изменилось, - возмущен Сергей Кузнецов. - Это меня не устраивает, поэтому буду вызывать подрядчика и придавать ему ускорения.

Работа на Кузнецкстроевском почти не движетсяФото: Екатерина РОМАНОВА

Нет мусору!

Особое внимание уделил глава города Орджоникидзевскому району. Здесь немало проблем: необходимо сносить ветхое жилье, строит новое и переселять туда жителей района, ремонтироваться дороги… Работы по этим направлениям ведутся, и Сергей Кузнецов держит руку на пульсе. Еще одна проблема – чистота. Увы, в районе, где много частных домов, мало мусорных контейнеров. Впрочем, уже в четверг, 18 октября, установят порядка 20 контейнеров. И если сами жители не станут мусорить, в Орджоникидзевском районе будет намного чище.

Проблема мусора постепенно решается.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Площадь с большим деревом

В поселке Притомском, микрорайоне Орджоникидзевского района, живет всего 4,5 тысячи человек, и именно для них сейчас обустраивается площадь для проведения общественных мероприятий. Находится она возле ДК «Шахтостроитель». Часть работ по благоустройству уже выполнена, часть – продолжается. В будущем в центре сквера может появиться большое дерево.

- Есть задумка: пересадить туда дерево – уже большое, с корнями, чтобы оно прижилось. И это большое дерево станет в будущем своеобразным центром сквера, - рассказал Сергей Кузнецов.

Работа на площади в поселке Притомском.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Рядом со сквером должна появиться спортивная площадка. Кроме того, глава города дал поручение: навести порядок на улицах, покрасить неопрятные заборы и разработать планы благоустройства общественных пространств поселка.

Больше света и уюта

В Новобайдаевке на улице Шахтеров, 20, жильцы бьют тревогу. Здесь большое общественное пространство, где когда-то были детские площадки, стояли лавочки. Но потом на скамейках стали собираться любители выпивки, тротуар пришел в негодность, а от освещения и вовсе ничего не осталось.

- Я дал поручение архитекторам поднять те проекты, которые использовались здесь и масштабировать их, - отметил Сергей Кузнецов. – Со временем мы все приведем в порядок.

Жители Новобайдаевки просят обратить внимание на отсуствие света и пешеходных дорожек.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Угольный склад

- Давно слышал про угольный склад в черте города, и, если честно, не верил тем, кто говорит, будто по ночам сюда возят уголь, - возмущен Сергей Кузнецов. - Но – вот он, этот склад! Издалека видны большие терриконы угля.

И действительно: на площадке, неподалеку от которой находятся жилые дома и стадион «Байдаевец», складируются тысячи тонн угля. Глава Новокузнецка отметил, что здесь уголь сортируют, мешают хороший с менее качественным – целая индустрия! А ведь для того, чтобы доставить сюда черное золото, грузовые машины проехали по недавно отремонтированным дорогам!

Угольный склад неподалеку от домов.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Надо выяснить, насколько законное происхождение угля и работа этого «склада», - дал поручение Сергей Кузнецов. - Я готовлю обращение в природоохранную прокурату. Полагаю, есть тема для работы правоохранителей.

Объезды главы города Новокузнецка Сергея Кузнецова проходят еженедельно по средам. Автобус с представителями администрации города, главами районов отправляется от администрации и обязательно заезжает туда, откуда поступает больше всего жалоб. Большую часть вопросов глава города берет на личный контроль.