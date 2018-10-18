Грузовой поезд в Кузбассе сошел с рельсов из-за КамАЗа

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-18T13:49:21+03:00

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Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде станции Шишино. Здесь грузовой поезд столкнулся с КамАЗом.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть линейного отдела на станции Топки около десяти часов утра. Сообщалось, что на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Шишино столкнулись грузовой поезд и КамАЗ. Вскоре выяснилось, что водитель грузового автомобиля стал пересекать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Он решил, что на большой скорости успеет проскочить, но не успел сделать этого. Машинист поезда, в свою очередь, давал предупредительные сигналы, а чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, избежать столкновения не удалось.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

В результате столкновения КамАЗ перевернулся, а передняя часть локомотива сошла с рельсов. Как сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России, водитель грузовика доставлен в больницу города Топки в крайне тяжелом состоянии.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кузбасского ЛУ МВД России, а также восстановительный поезд, - уточнили в ведомстве. - Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.