2018-10-18T13:53:08+03:00
Общество

В Кузбассе на выходных будет до +9 градусов тепла и дождь со снегом

Синоптики рассказали о погоде на 19-22 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В грядущие выходные в Кузбассе будет относительно тепло, но уже со следующей недели начнется похолодание.

- В ближайшие дни погода в Кузбассе будет прохладной, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Уже в начале следующей недели отрицательные отметки будут фиксироваться не только по ночам, но и днем. Практически ежедневно прогнозируем осадки. При положительных температурах в основном в виде дождя и мокрого снега, при существенном понижение уже в виде мокрого снега и снега.

В пятницу осеннее тепло еще будет сохраняться на территории Кемеровской области уличные термометры будут показывать температуру в пределах +3…+8 градусов, а вот ночью ожидается -2…+3 градуса, а местами и до -7. Возможны небольшие осадки, а утром на дорогах гололедные явления.

В субботу температура воздуха будет на один-два градуса ниже, чем в пятницу, также ожидаются осадки и порывистый юго-западный ветер. А вот ночь будет немного прохладнее: местами столбики термометров покажут до -9 градусов!

Последний выходной на неделе отметится прохождением теплого атмосферного фронта и усилением ветра до 15 метров в секунду. Уличные термометры покажу до +9 градусов, а ночью похолодает лишь до -5. Возможны дождь и мокрый снег.

А вот в начале предстоящей недели начнется постепенное понижение температуры. Днем будет не выше +6 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до -6. При этом возможны осадки и усиление ветра до 17 метров в секунду.

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