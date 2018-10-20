Где провести выходные в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-20T09:45:57+03:00

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Где ж ты моя, черноглазая, где?..

Улыбаемся и подпеваем «Песнярам»

Почти 50 лет назад Владимир Мулявин создал музыкальный ансамбль «Песняры». И, наверное, сегодня не найдется ни одного человека, кто бы не знал, такие песни, как «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За полчаса до весны», «Косил Ясь конюшину», «Алеся» и многие, многие другие. Эти композиции вошли в золотой фонд славянской и мировой популярной музыки, а современные молодые артисты с удовольствием обращаются к простым и таким душевным мотивам.

Послушать «Песняров» - в обновленном, современном составе – можно будет и в Новокузнецке. Уверены: любимые мелодии раскрасят осенний вечер новыми красками, а вы, побывав на концерте, надолго зарядитесь хорошим настроением!

К слову, 24 октября «Песняры». Будут выступать в Кемерове. Концерт начнется в 19:00 в Государственной филармонии Кузбасса имени Штоколова.

Театр Металлургов

пр. Театральный, 6

23 октября, начало в 19:00

Цена билетов: от 600 до 2000 рублей.

Фото: организаторы гастролей

«Простые истины» Алмаса Багратиони

Слушаем чувственный голос и наслаждаемся искренностью каждой композиции

Имя Алмаса Багратиони становится все более и более известным российским слушателям, да и далеко за пределами нашей страны. Артист гастролирует по стране, и каждый концерт становится настоящим открытие для ценителей душевной и искренней музыки. Это песни о любви и страсти, боли и признании, встречах и расставаниях. Они вдохновляют и дают надежду.

Миссия Алмаса - дарить радость и счастье людям, и это особенно отчетливо чувствуется на его концертах: певец с душевной теплотой и любовью относится к своим зрителям, в каждое свое произведение вкладывает жизненный смысл, для того чтобы не терялись в стране семейные ценности и правильное отношение мужчины к женщине и наоборот. Дружба, любовь, верность, взаимоуважение – это и есть те самые простые истины, о которых поет Алмас Багратиони.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

26 октября, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей.

Фото: организаторы фестиваля

Под сводом старого шатра

Спешим в волшебный мир цирка!

Каждый ребенок хоть раз в детстве побывал в цирке и обязательно с замиранием сердца следил за тем, как под куполом цирка летают воздушные гимнасты, как легкие, словно перышко, девушки взмывают ввысь, раскачиваясь на качелях. Восторг и удивление вызывает легкость, с которой циркачи жонглируют булавами или крутят обручи. А акробаты! А клоуны! Наверное, каждый ребенок, побывав в первый раз в цирке, хоть немного, но хотел выйти на арену, чтобы ему рукоплескали.

Именно это и будет происходить с 19 по 21 октября в Новокузнецком государственном цирке. Здесь в 11-ый раз соберутся 28 лучших юношеских и детских цирковых коллективов со всей России. Более 140 юных талантов представят яркие и зрелищные номера акробатики, эквилибристики, жонглирования, воздушной гимнастики и других жанров, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя и подарят прекрасные впечатления от артистизма, мастерства циркового искусства, физического совершенства юных артистов. К слову, побывать на конкурсных соревнованиях и гала-концерте можно совершенно бесплатно. Главное – заранее получить пригласительный билет. Сделать это можно в кассе цирка, а все подробности уточнить по телефону 8-913-313-63-65.

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70

20 октября, начало в 12:00. Конкурсная программа.

21 октября, начало в 14:00. Гала-концерт.

Вход для зрителей свободный.

Фото: moscowstatebalet.ru

Легкость и нежность «Жизели»

Идем на балет!

Русский театр классического балет «Звезды Москвы» давно известен и любим почитателями балета во многих странах мира. В его труппу входят выпускники лучших хореографических школ России. Его художественным руководителем и ведущей солисткой является Людмила Титова, исполнительница ведущих партий и ряда сольных балетов – к слову, именно она исполнит главную партию в балете «Жизель».

Итак, «Жизель». Вот уже 177 лет этот балет не сходит с лучших сцен мира, а история любви и верности, обмана и предательства, доверчивости и коварства вновь и вновь будоражит сердца и души зрителей. В чем же секрет этой истории самоотверженной любви? Возможно, в великолепной музыке композитора Адольфа Адана на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли. Или в сюжете фантастической легенды, пересказанной когда-то Генрихом Гейне. А возможно – в мечте каждого человека быть сопричастным самому светлому и созидающему чувству – любви.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

20 октября, начало в 18:00

Цена билетов: от 600 до 1800 рублей

Что еще посмотреть

Артур Беркут с Симфоническим оркестром «Lux Aeterna»

Музыка легендарной группы «АРИЯ» возвращается, чтобы в очередной раз доказать миру — настоящий русский металл-рок живет и развивается! Главные хиты классики отечественного рока прозвучат в инструментальной связке с симфоническим оркестром.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

21 октября, начало в 18:00

Цена билетов: от 1000 до 2000 рублей.

Фото: организаторы гастролей

Принцесса Турандот

В сказочную страну прибывает Молодой Князь Калаф. Его страна когда-то была захвачена Императором Альтоумом, и теперь он при дворе этого императора хочет попытаться построить новую жизнь…

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

22 октября, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1200 рублей.