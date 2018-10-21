Е2, Е4: в Кемерове прошли всероссийские соревнования по быстрым шахматам

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-21T16:32:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Считанные минуты до начала открытия всероссийских соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2018 года – «Турнира имени Героя Кузбасса М.И. Найдова», в ДК Шахтеров аншлаг: люди суетятся, беседуют, кто-то играет за столиками в шахматы. 200 шахматистов из соседних городов и ближнего зарубежья собрались накануне, чтобы сразиться за победу в этом престижном соревновании.

В 11 часов организаторы пригласили всех гостей в концертный зал Дома культуры и рассадили по местам. На сцену вышел ведущий и объявил минуту молчания в траур по погибшим в Керчи, после в зале погас свет и началась концертная программа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674296" frameborder="0"></iframe> Анна Цивилева на открытии соревнований по быстрым шахматам.Фаяз Алекберов

Конферансье вернулся на сцену и объявил открытие турнира. Заиграли гимны России и Кемеровской области. Затем ведущий задвинул достаточно продолжительную речь про шахматы в нашем регионе. Он отметил, что на сегодняшний день среди кемеровчан насчитывается более пяти тысяч шахматистов и что этот вид спорта становится более популярным у нас.

Ведущий пригласил порядка двадцати победителей и призеров Первенства по шахматам среди учащихся общеобразовательных школ, который проходил в феврале этого года и почетных гостей.

Каждый из них отметил важность занятий шахматами и его развития нашем регионе и поздравил Михаила Найдова с 86-илетием. Этот человек сделал очень многое для Кузбасса, в том числе и для развития шахматного спорта.

– Я горда, что сегодня лично познакомилась с этим уникальным человеком (Михаилом Найдовым - прим. Ф.А). Михаил Иванович, Вам здоровья и долгих лет жизни, – поздравила его Анна Цивилева.

В Кемерове наградили победителей и призеров Первенства по шахматам среди учащихся общеобразовательных школФото: Фаяз Алекберов

После первая леди Кемеровской области наградила юных шахматистов призами.

Ведущий дал слово Михаилу Найдову. Он поведал о своих юных годах, когда основал первый городской шахматный клуб в Киселевске и пожелал участникам соревнований хорошей игры.

– Участникам турнира я желаю интересной игры и пусть она будет не едва-едва, а е2, е4! – сказал Михаил Иванович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674300" frameborder="0"></iframe> Михаил Найдов выступил на открытии турнира по быстрым шахматам.Фаяз Алекберов

СПРАВКА КП

Михаил Иванович Найдов – советский и российский горный инженер, родился 20 октября 1932 в селе Каменка. В 58-м году закончил горный факультет ТПУ и после пошел работать на шахту в Киселевске. С 70-го года был директором шахты «Северная» комбината «Кузбассуголь» в Кемерове, директором шахты имени Ленина в Междуреченске, гендиректором «Прокопьевскгидроугля». Является членом Академии горных наук РФ и Почетным Президентом областной шахматной федерации.