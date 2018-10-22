Услышать все: мифы и правда о хорошем слухе

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-22T10:31:01+03:00

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Вот вам несколько фактов: форма ушей у каждого человека индивидуальна. В ушах находятся три самые маленькие косточки в организме: молоточек, наковальня и стремя. Женщины слышат лучше мужчин, а мужчины лучше определяют расстояние до источника звука. И это все – правда, так же как и то, что уже к 2020 году по данным Всемирной организации здравоохранения у 20% населения будут нарушения слуха.

А вот какие мифы существуют вокруг слуха, наследственности и слуховых аппаратов, мы узнали у кандидата медицинских наук и директора центра современной диагностики и реабилитации слуха «Отомед» Елены Борисовой.

Миф: плохой слух – удел пожилых

Правда: нарушения слуха возможны в любом возрасте

Взрослые недослышат, переспрашивают, но уверены, что с ними все в порядке. Когда недослышат дети, родители склонны считать это игрой. Опасное заблуждение считать плохой слух уделом лишь пожилых.

- Первая проверка слуха проводится в родильном доме. Первый этап универсального аудиологического скрининга – отоакустическую эмиссию – делают в возрасте трех-четырех дней, – рассказывает сурдолог со стажем 20 лет и кандидат медицинских наук Елена Борисова. – Бывает, что родители забывают об обследовании, пропускают и второй этап диагностики – регистрацию коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга и импеданосометрию. Но если не диагностировать проблему до двух лет, ребенку грозит глухота и нарушение речи. Бывает, что тугоухость так и не диагностируют, считают, что ребенок отстает в развитии. А он просто не слышит, о чем его спрашивают.

Если вовремя диагностировать нарушение слуха и отвести ребенка к специалисту, будет шанс восстановить или сформировать правильную речь. В противном случае ребенок может стать глухонемым.

Фото: oto-med.ru

Миф: к потере слуха приводят травмы

Правда: на остроту слуха также влияют инфекционные заболевания и наследственность

Потеря слух из-за травмы – очевидная цепочка причины и следствия. Но нередко острота слуха снижается после перенесенных сосудистых расстройств и инфекционных заболеваний.

Еще одна причина незаметная глухоты – наследственность. Можно всю жизнь прожить и не знать о том, что ты – носитель гена тугоухости – гена коннексина-26 GJB2.

- Есть семьи, которые считают нарушение слуха у младенца случайностью и заводят еще детей, – делится Елена Борисова. – Были случаи, когда родители троих детей сдавали ДНК-тест и осознавали, что именно они – носители гена тугоухости. Мы рекомендуем перед планированием беременности пройти тест на генетическую совместимость и заранее позаботиться о здоровье ребенка.

Миф: если ничего не болит, то и к врачу обращаться не надо

Правда: при нарушении слуха боли не бывает

Звон в ушах, ощущение, что все слышно как будто из-за пелены – тревожные симптомы, на которые нужно обращать внимание. А если вы заметили за собой привычку переспрашивать, срочно к врачу! При потере слуха боли нет, потому что боль – признак воспаления, а наследственность не болит!

В течение нескольких дней после возникновения проблемы можно пройти лечение и, возможно, все вернется на свои места.

Миф: проверку слуха проводят только во время профосмотра

Правда: обследоваться самостоятельно нужно примерно раз в год

Для профилактики каждому взрослому достаточно одного обследования в полгода-год, и профосмотр тут ни при чем. Лучше всего любые тексты проводить вместе с сурдологом. Заподозрив проблему, врач клиники «Отомед» проведет тональную пороговую аудиометрию. Это тест, при котором нажимают на кнопку, когда слышен звук.

Фото: oto-med.ru

Миф: слуховой аппарат не дает слуху восстановиться самостоятельно

Правда: умершие клетки слухового нерва при усиленной нагрузке не восстанавливаются, а аппарат не дает слуху ухудшаться

Столкнувшись с тугоухостью, многие не хотят носить слуховой аппарат по эстетических соображениям. Они также опасаются, что аппарат разбалует уши и не даст слуху восстановиться.

Это заблуждение. Слуховой нерв – не мышца, его невозможно натренировать. Погибшие клетки при усиленной нагрузке не восстанавливаются, зато те, которые остались, вынуждены «работать за двоих». Слуховой аппарат защитит от избыточных нагрузок и не даст снизиться слуху еще сильнее.

Современные слуховые аппараты изготавливаются по индивидуальному слепку, и в повседневной жизни едва заметны. Они усиливают речь собеседника и снижают уровень и дискомфортных звуков. Так что вы будете хорошо слышать речь, а вот визг болгарки или шум перфоратора станут более приглушенными.

Миф: слуховой аппарат можно купить в любой аптеке

Правда: хороший аппарат нужно подбирать вместе со специалистом

Корректирующие слуховые аппараты подбираются под каждого человека индивидуально и только вместе со специалистом.

Хороший слуховой аппарат может стоить от 15 тысяч рублей, при этом цена внутриушных моделей начинается с 30 тысяч рублей. Такие аппараты производятся в Швейцарии, Дании и Германии. Центр современной диагностики и реабилитации слуха «Отомед» работает с зарекомендовавшими себя слуховыми аппаратами от компаний Oticon, Bernafon, Phonak и Siemens.

Сохранить слух или скорректировать его, если появились проблемы – это значит, сохранить привычный образ и качество жизни. Заботиться о себе, о полноте восприятия мира – это естественно и правильно. Уделите себе немного внимания – и мир в течение долгих лет будет оставаться ярким, звонким и прекрасным.

Фото: oto-med.ru

Центр современной диагностики и реабилитации слуха «Отомед»

Кемерово, проспект Комсомольский, 11А

+7 3842 76 89 68

+7 950 278 88 77

Новокузнецк, проспект Кузнецкстроевский, 30

+7 3843 79 94 69

+7 951 179 9469

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Конкретно

Что может привести к нарушению слуха:

- черепно-мозговая травма;

- баротравма;

- перелом височной кости;

- инфекции (грипп, корь, энцефалит, краснуха);

- прием ототоксичных медикаментов (гентамицина, аминогликозидов);

- нарушения метаболизма при сахарном диабете;

- атеросклероз сосудов головы и шеи;

- наследственность.

Фото: oto-med.ru

В Кемеровской области всего семь лицензированных сурдологов. Пятеро из них работают в Кемерове, двое – в Новокузнецке. Двое из них принимают в «Отомеде», входящем в биомедицинский кластер Кемеровской области

Первую проверку слуха проводят еще в роддоме, затем – в течение первого года жизни ребенка. Даже если взрослого ничего не беспокоит, проверят слух нужно раз в год.

Около 30% школьников, имеющих проблемы с учебой, плохо слышат.

Снижение слуха может быть обратимым, если возникло из-за воспалительного процесса. Необратимые же нарушения возникают из-за гибели рецепторов во внутреннем ухе, невосстановимого поражения слуховых нервов или патологий коры головного мозга, отвечающей за принятие звуковой информации.

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