Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Мария Брит

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-22T11:46:24+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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Тонкая и хрупкая внешне, Мария Брит - очень сильная натура. Самыми главными человеческими качествами девушка считает искренность и верность, а еще – ответственность. К слову, принципов честности и порядка Мария придерживается во всем. А в будущем девушка видит себя сотрудником силовых структур Российской Федерации.

- Про будущую специальность говорить пока рано, - улыбается девушка. - Сейчас я учусь в 10 классе Центра Военно-патриотического воспитания города Прокопьевска. А в будущем хочу бороьбся с теми, кто нарушает закон.

Фото: из личного архива героини публикации

Есть у Марии и пример для подражания: ее дядя, рискуя своей жизнью, спасает жизни другой, а прадед когда-то прошел Великую Отечественную войну и защитил нашу Родину. Мария гордится ими!

Маша – красивая девушка: в 2018 году на конкурсе «Мисс Прокопьевск» стала победителем в номинациях «Мисс стиль» и «мисс жемчужина». Секрет же красоты, по мнению девушки, прост: есть нужно часто, но маленькими порциями. А еще – побольше танцевать, бегать, ходить. Сама Мария занимается восточными танцами и Pole dance, ежедневно проходит порядка 20 километров.

Фото: из личного архива героини публикации

- Моя мама – самый главный человек в жизни. К ее советам прислушиваюсь, благодаря ей занимаюсь рукоделием, - признается Мария. – Вышиваю иконы бисером, люблю рисовать, по моему мнению, только через творчество человек может отразить свой внутренний мир.

Фото: из личного архива героини публикации

Мария Брит – нежная и хрупкая девушка с богатым внутренним миром, верой в справедливость и то, что мир вокруг должен быть прекрасным и добрым. Не исключено, что именно ей достанется заветная корона конкурса «Мисс Кузбасс». А благодаря вам, наши читатели, Мария может стать и «Мисс «Комсомольская правда». Вы можете поддержать девушку и проголосовать за нее здесь.