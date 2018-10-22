Сорвавшаяся с высоты в Новокузнецком цирке гимнаста впервые вышла на манеж
Художественный руководитель студии «Ромашка» из Красноярска рассказала, почему 19-летняя гимнастка упала с полотен во время выступления. Девушку уже выписали из больницы, и она возвращается домой.
19-летняя гимнастка сорвалась с полотен во время выступления потому, допустила техническую ошибку – не дотянула узел, фиксировавший полотна. А так как выступление на полотнах в принципе не подразумевает страховку (это опасно), девушка соскользнула вниз и упала.
Падение 19-летней гимнастки в новокузнецком цирке.
- Такое бывает, это – цирк, здесь возможны травмы. И все, кто занимается этим, отдает себе отчет, насколько прекрасен и опасен этот вид искусства, - прокомментировала Дарья Армянинова, художественный руководитель коллектива «Ромашки». – Яне провели полное обследование, оказали помощь. Травмы позвоночника нет, у Яны в двух местах сломана рука.
К слову, девушка уже несколько лет занимается гимнастикой, и не раз выступала с номерами на концертах и фестивалях. Однако выступление именно в манеже было для нее первым.
- В манеже совершенно другая атмосфера, не такая, как в обычном зале, - продолжает Дарья Армянинова. – Скорее всего, Яна переволновалась и поэтому недотянула узел. Ну, а дальше все видели: узел развязался.
Сейчас девушка уже выписана из больницы и направляется домой.
Напомним, инцидент случился во время фестиваля-конкурса «Под сводом старого шатра» в Новокузнецке. 19-летняя гимнастка отработала часть выступления, завязала узел на полотнах для продолжения номера. Когда же девушка поднялась на высоту нескольких метров, узел развязался и девушка упала вниз.