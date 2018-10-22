2018-10-22T17:48:35+03:00
Происшествия

В Кемерове из-за кондуктора троллейбус протаранил восемь автомобилей

Никто из пассажиров не пострадал
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, Rene AzzouzФото: vk.com, Rene Azzouz
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В Кемерове в понедельник, 22 октября, на улице Красноармейской, случилось курьезное дорожно-транспортное происшествие. Троллейбус, в котором находились пассажиры, протаранил восемь автомобилей.

Очевидцы делятся в социальных сетях фотографиями с места ДТП и впечатлениями об автоаварии. Прямо посреди дороги троллейбус «затормозил» об машины и собрал внушительную «многоножку» из автомобилей. Причем некоторые очевидцы уверяют, что во всем виноват вовсе не водитель троллейбуса, а кондуктор!

Троллейбус протаранил восемь автомобилей в Кемерове.видео "Комсомольская правда"

- Я там ехал, - рассказывает один из очевидцев, Иван Лылов. - Мы остановились, вышел водитель и отправил кондуктора в кабину со словами: «Если что, на тормоз нажми». Сам при этом открыл люк на полу в салоне и что-то стал там делать, чинить. Чинил-чинил… и вдруг тролейбус поехал, собирая машины перед собой! И ехал до тех пор, пока водитель в кабину не прибежал и на тормоз не нажал.

Фото: vk.com, Евгения Рой

Фото: vk.com, Евгения Рой

Кадры видео зафиксировали, что сразу три автомобиля развернуло поперек дороги, а одну из иномарок и вовсе занесло под «ГАЗель» - одного из участников ДТП. Неужели все это – дело рук кондуктора и беспечности водителя троллейбуса?Но самое главное - никто из пассажиров не пострадал, лишь напугались. Впрочем, в Кузбасской электротранспортной компании склонны считать, что события развивались несколько по другому сценарию.

- Вина водителя в этой ситуации очевидно, но по нашим данным, за рулем находился именно он, а не кто-то другой, - отметил Максим Гончаренко. – Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. А компания, в свою очередь, приносит свои извинения за непрофессиональное поведение водителя автомобилистам, чьи машины пострадали, а также пассажирам, которые испытали неудобства.

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться, кто же все-таки был за рулем и был ли иной способ остановить троллейбус - без столкновения с другими автомобилями.

ДТК в Кемерове: троллейбус протаранил восемь автомобилей.Видео: "Комсомольская правда"

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