Сергей Цивилев дал поручение усилить охрану безопасности в Кузбассе после трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 03:30 2018-10-19T04:24:42+03:00

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После трагедии, случившейся 17 октября в городе Керчи, когда 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв в Политехническом техникуме, Сергей Цивилев дал поручения усилить охрану безопасности населения региона.

Так, во всех образовательных учреждениях пройдут внеочередные проверки, будут разработаны и утверждены паспорта безопасности, согласованные с Росгвардией, МЧС и ФСБ. В каждом учебном заведении должны быть установлены автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения, локальные охранные системы, пункты пропуска в учебные заведения. А в зависимости от более высокой категории защищенности в заведении может быть квалифицированная охрана и кнопка тревожной сигнализации.

Кроме того, в регионе усилят контроль за законностью оборота оружия и взрывчатых веществ. Уже сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят ставшую традиционной операцию по добровольной сдаче оружия, причем оружие принимается по расценкам более высоким, чем в прочих регионах Сибири.

- Оружие, особенно незарегистрированное – это бомба замедленного действия в прямом и переносном смысле, - отметил Сергей Цивилев. - Наша задача – дать людям возможность добровольно прийти и сдать за денежное вознаграждение имеющиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

Прежде чем получить лицензию на приобретение оружия, каждый кузбассовец обязан пройти обучение и соответствовать определенным требованиям. Контроль по выдачи лицензии также будет усилен.

Сергей Цивилев также отметил, что необходимо провести проверку действующих в Кузбассе частных охранных предприятий. Их сотрудники должны не только иметь лицензии на свою деятельность, но и уметь оперативно и грамотно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно в образовательных учреждениях.

Самое же важное поручение глава региона дал в отношении самих учебных заведений Кузбасса. здесь в скором времени проведут беседы с учащимися и педагогами. Трагедию, случившуюся в Керчи, необходимо не только осмыслить, но и разобрать, учесть ошибки правоохранителей и педагогов и сделать все, чтобы подобное не произошло в Кузбассе. поэтому в скором времени сотрудники правоохранительных органов придут в школы, училища и вузы, чтоб жизнь кузбасских детей, подростков, юношей и девушек стала безопаснее.

- Все проверки провести в ближайшее время, - резюмировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Мы с вами – в ответе за безопасность кузбассовцев, и особенно детей!