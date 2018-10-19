Кузбасс ждет «Открытие»

СЕГОДНЯ 03:51 2018-10-19T04:04:14+03:00

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С 1 января следующего года все отделения Бинбанка станут работать под вывеской банка «Открытие». Дело в том, что сейчас полным ходом идет масштабное слияние ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом. Управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Кузбассе Аркадий Чурин рассказал кемеровским СМИ о том, каким будет новый банк.

Надежность и удобство

Ключевое изменение, которое уже пережили Бинбанк и «Открытие», заключается в том, что эти банки с конца 2017-го – начала 2018 года стали государственными – их акции перешли к Центробанку.

– На новом этапе объединение преимуществ двух финансовых институтов трансформируется в новые возможности для клиентов, повысит скорость и удобство их обслуживания, – говорит управляющий.

В результате объединения банков в Кузбассе появится новый крупный игрок, который предоставит своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов, расширит спектр услуг для бизнеса и населения, сделает ряд уникальных предложений. Кроме того, планируется сделать банк прибыльным.

В целом по России в качестве перспективных отраслей для работы банк «Открытие» выбирает инфраструктурное строительство, «новую экономику», дорожное и жилищное строительство, фармацевтику и платную медицину, химическую промышленность, нефтегазовый сектор и лесную промышленность.

Сейчас в Бинбанке обслуживаются почти 108 тысяч жителей Кузбасса. Банк обслуживает около 2,4 тысячи компаний малого и среднего бизнеса, до конца года этот показатель планируется увеличить минимум на 20 процентов и более чем в 30 раз нарастить кредитный портфель крупного бизнеса.

– На горизонте трех лет планируется увеличить количество клиентов среди юридических лиц на 65 процентов, кредитный портфель юрлиц — в 125 раз, до 50 миллиардов рублей, портфель пассивов — в четыре раза, до 8 миллиардов рублей, – говорит Аркадий Чурин.

Что касается частных лиц, то цель банка «Открытие» в Кузбассе до 2020 года — увеличить розничный кредитный портфель в пять раз, до 12 миллиардов рублей, портфель пассивов в 1,2 раза, до 22 миллиардов рублей. Количество клиентов – частных лиц должно прирасти на 30 процентов.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Снижение ставок

Говоря об экономике страны в целом, Аркадий Чурин отмечает, что рублю в ближайшее время не грозит серьезное падение, потому что экономика России чувствует себя достаточно неплохо. На плаву ее поддерживают высокие цены на нефть. Кроме того, страна продает за границу больше, чем покупает, и у нее минимальный внешний долг. По прогнозам банкиров, ключевая ставка в 2019 году может составить 6,75 процента.

Кроме того, Чурин ответил на вопрос об обсуждаемой в правительстве дедолларизации экономики.

– Думаю, что будет постепенный переход крупных корпораций в международной торговле с доллара на другие национальные валюты. Но этот процесс не будет быстрым.

Гражданам, по его мнению, не стоит ждать отъема валюты. Прозвучавшая информация о том, что банкам придется либо заморозить валютные вклады, либо конвертировать их в рубли, уже вызвала отток валютных вкладов в целом по банковской системе. Но намерение принудительно конвертировать валютные вклады Центробанк опроверг и уж, тем более, не стоит опасаться запрета на хождение доллара в России, – отметил финансист.

Также Аркадий Чурин прокомментировал поправки к закону «Об участии в долевом строительстве», которые предписывают застройщикам использовать специальные счета эскроу. Нововведение должно помочь решить проблему обманутых дольщиков. Деньгами покупателей жилья на эскроу-счетах до сдачи объекта в эксплуатацию не смогут распоряжаться ни банки, ни дольщики. Уполномочены работать с новым механизмом более 50-ти банков, в том числе банк «Открытие».

По словам банкира, в обозримой перспективе можно ожидать увеличения стоимости квадратного метра в новостройках на 15-20 процентов, но это связано не с изменениями правил работы на рынке строительства жилья, а с общим удорожанием строительства. Из-за вероятного падения спроса ставка по ипотеке может даже опуститься.

Цель и средства

Клиентов объединенного банка будут привлекать не только ставками, но и технологичностью услуг, удобством и качеством сервиса. Банк будет фокусироваться на дистанционных каналах работы с клиентами: это удобный интернет- и мобильный банк с персональным контентом, чат-боты, видеоботы.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Будут развиваться не только инновационные, но и традиционные каналы обслуживания клиентов. Цель «Открытия» в Кузбассе – стать банком №3 по количеству отделений. В настоящее время 19 отделений работают во всех ключевых городах региона. Еще два отделения откроются к 2020 году.

– «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа с большим потенциалом роста, лучшие решения которой, а также сервисные и технологические возможности, мы готовы предложить своим клиентам — бизнесу и частным лицам. Мы хотим стать для клиента банком, с которым приятно иметь дело: универсальным, надежным, современным и инновационным, – подчеркнул Аркадий Чурин.