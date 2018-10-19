Общественный совет одобрил реорганизацию кузбасских больниц путем их слияния

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-19T15:14:31+03:00

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В Кемерове прошло заседание общественного совета при департаменте охраны здоровья населения, где обсудили реорганизацию кузбасских медучреждений. Главные врачи представили планы объединения больниц членам общественного совета.

В ходе заседания начальник департамента Алексей Цигельник подчеркнул, что Полысаевская городская больница и Новокузнецкая городская клиническая больница № 22 находятся в тяжелейшей финансовой ситуации, и вывести их из кризиса можно только присоединив к эффективным медорганизациям.

С ситуацией в новокузнецкой городской больнице №22 присутствующим описал главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 (по совместительству руководитель 22-й больницы) Василий Мальчиков. Он сообщил, что сегодня медучреждение обслуживает 45 тысяч населения, при этом укомплектованность врачами здесь составляет лишь 44 процента.

Также Мальчиков отметил, что 88 процентов расходов больницы – это затраты на заработную плату, оставшиеся 12 процентов – питание пациентов, коммунальные платежи и другое. При этом в 2018 году на медикаменты и расходные материалы больница не выделила ни копейки. По мнению Мальчикова, присоединение 22-й больницы к первой позволит повысить качество оказания медицинской помощи.

На совете также рассмотрели перспективы присоединения Полысаевской городской больницы к Областному клиническому центру охраны здоровья шахтеров. По информации главврача учреждения Ваграма Агаджаняна, больница Полысаева на сегодняшний день не может выполнять многие диагностические исследования, не говоря уже о высокотехнологичных операциях. К тому же многие пациенты и так лечатся в Ленинске-Кузнецком, поскольку Полысаевская больница не способна оказывать круглосуточную помощь.

Глава Областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов рассказал об экономической целесообразности объединения трех структур – областной клинической офтальмологической больницы и областного клинического перинатального центра имени Решетовой под эгидой Областной клинической больницы имени Беляева. Он напомнил, что областная офтальмология в свое время создавалась как единое целое с областной больницей, то же подразумевалось и при основании перинатального центра.

Общественный совет, выслушав доводы докладчиков, одобрил реорганизацию указанных медицинских организаций путем присоединения, сообщили в пресс-службе КОМИАЦ.