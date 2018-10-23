Электрические зубные щетки: 5 вредных мифов, в которые давно пора перестать верить

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-23T06:11:56+03:00

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Зубная щетка — бесценное изобретение, которое, как и всякие другие технологические штучки, со временем совершенствуется. Все, кто хоть сколько-нибудь заботится о здоровье своих зубов, стараются переходить на электрические щетки. Впрочем, у последних и по сей день остается немало противников, которые считают, что пользоваться электрическими зубными щетками вредно. Если вы из их числа, эта статья точно для вас. Сразу уточним: речь идет об электрических щетках с возвратно-вращательной технологией, одобренных Стоматологической ассоциацией России .

Миф 1. Электрические щетки — баловство, так как обычные чистят ничуть не хуже

О преимуществах электрических зубных щеток в сравнении с мануальными говорится в исследованиях авторитетных международных научных организаций. Бренд Oral-B, который делает щетки с возвратно-вращательной технологией и ее более продвинутым аналогом — 3D-технологией, — это первый и пока что единственный бренд электрических зубных щеток, чья продукция одобрена одной из самых авторитетных стоматологических организаций — Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association, ADA) , которая подтвердила безопасность и эффективность щеток Oral-B.

Щетка Oral-B последней модели Oral-B GENIUS совершает до 10 500 возвратно-вращательных движений в минуту и до 48 000 пульсирующих движений в минуту. Пульсирующие движения разрыхляют зубной налет, возвратно-вращательные — выметают его с поверхности зубов. Человек, естественно, не способен чистить с такой скоростью. От монотонных движений рука быстро устает, мотивация падает, и чаще всего половина зубов так и остается непочищенными.

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Миф 2. Электрические зубные щетки слишком агрессивны, приводят к сколам эмали и кровоточивости десен

Слишком сильное давление на щетку и неправильная техника чистки на самом деле могут привести к повреждению тканей полости рта. В действительности же у вас гораздо больше шансов повредить эмаль и десны при некорректном использовании громоздкой мануальной щетки. Люди редко чистят зубы правильно: они слишком сильно нажимают на щетку, чистят недостаточно долго и пропускают некоторые зоны . Именно чрезмерное давление приводит к повышенной стираемости и чувствительности эмали, травмам твердых и мягких тканей полости рта. Электрические щетки с возвратно-вращательной технологией гораздо безопасней, так как оснащены встроенным датчиком давления, обеспечивающим безопасность чистки зубов даже при отсутствии правильных навыков.

Фото предоставлено рекламодателем

Миф 3. Электрическими зубными щетками нельзя пользоваться при заболеваниях полости рта

Чаще всего люди боятся пользоваться электрическими щетками при наличии воспалений, кровоточивости десен, повышенной чувствительности зубов, рецессии десны, при которой она отступает от естественного уровня, обнажая поверхность корней, или если вдруг почувствовали, что зубы начали «расшатываться». Многим кажется, что электрическая щетка только усугубит ситуацию. Однако большинство этих проблем решается именно качественной гигиеной полости рта. Электрические зубные щетки с возвратно-вращательной технологией особенно эффективны для повышения качества гигиены полости рта и подходят всем, кому не противопоказана механическая чистка как таковая. Также они абсолютно безопасны и для использования во время беременности или ортодонтического лечения.

Фото предоставлено рекламодателем

Миф 4. Электрическими зубными щетками можно пользоваться только в особых случаях

Противоположная крайность предыдущего мифа. Электрическими щетками с возвратно-вращательной технологией можно пользоваться без ограничений, только если вам не запрещено вообще какое-либо механическое воздействие на зубы и десны. На сегодняшний день нет исследований, доказывающих обратное.

Из-за распространенных ошибок, допущенных во время чистки зубов, красивую улыбку могут испортить такие проблемы, как потемнение эмали, кариес, болезни десен и, в худшем случае, даже ранняя потеря зубов. Твердая поверхность зубов и богатая питательными веществами среда в полости рта обеспечивают идеальные условия для размножения бактерий. Разработчикам электрических щеток с возвратно-вращательной технологией удалось добиться оптимального баланса безопасности и эффективности удаления бактериального налета.

Фото предоставлено рекламодателем

Миф 5. Электрическими зубными щетками нельзя пользоваться детям

С момента появления первых молочных зубов необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта ребенка. Многие родители ошибочно полагают, что молочные зубы не требуют особого внимания, однако в действительности им нужен особый уход — такой, который может обеспечить только электрическая зубная щетка.

Электрическими зубными щетками с возвратно-вращательной технологией можно пользоваться с трех лет. Специалисты Oral-B создали специальный детский вариант этих щеток. Круглая головка детских моделей еще меньше в диаметре, ее щетинки мягче и расщеплены на концах для максимально бережного воздействия. В детских щетках не используются пульсирующие движения, а частота возвратно-вращательных движений снижена с учетом особенностей физиологии. Толстая рукоятка с нескользящим покрытием удобно сидит в маленькой детской ручке.

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