Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Кристина Вавиленкова

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-23T07:48:03+03:00

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них

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Танцы, хоккей, баскетбол, сноуборд, коньки – это лишь небольшая часть увлечений Кристины Вавиленковой, участницы конкурса «Мисс Кузбасс 2018». Кристина – натура увлеченная, искренняя и открытая миру, готовая поддержать и помочь как близкому человеку, так и тому, кому помощь и поддержка необходимы прямо сейчас.

Фото: из личного архива героини публикации

Сейчас Кристина получает высшее образование – в скором времени она получит диплом педагога по физической культуре. И, самое главное, дополниптельно девушка проходит обучение по адаптивной физической культуре.

- Я очень люблю детей, и хочу работать именно с детьми с ограниченными возможностями, - поделилась планами Кристина. – Хочу, чтобы они могли чувствовать себя уверенно в современном обществе. Пока есть возможность, я буду помогать всем сердцем и душой – и своими знаниями, разумеется.

Фото: из личного архива героини публикации

Впрочем, у Кристины есть еще одна мечта – работать стюардессой. Девушка признается, что испытывает некоторый страх высоты, но небо влечет, а значит, и страх обязательно отступит. К слову, умению преодолевать страхи, целеустремленности, азарту и уверенности в себе Кристина училась на конкурсах красотры - сначала в летних лагерях, а потом и на более серьезных конкурсах. Так, девушка заняла первое места на конкурсе "Мисс ПТФК", стала второй вице-мисс на конкурсе "Мисс Прокопьевск".

- У меня большая семья. Мама – мой самый большой друг. Брат – хоккеист, и мы с ним иногда играем в хоккей. Младшая сестренка – всеобщая любимица, обожаю делать ей прически в детский сад и наряжать в платья, как у принцесс, - с улыбкой рассказывает о своей семье Кристина. – А вместе с папой мы смотрим фильмы ужасов. Я не очень люблю этот жанр, но с папой ничего не страшно!

Фото: из личного архива героини публикации

Красавицы, спортсменка, любимая и любящая дочь и сестра, Кристина Вавиленкова вошла в число 16-ти претенденток на корону конкурса «Мисс Кузбасс 2018». Не исключено, что именно ей достанется заветная корона конкурса «Мисс Кузбасс». А благодаря вам, наши читатели, Кристина может стать и «Мисс «Комсомольская правда». Вы можете поддержать девушку и проголосовать за нее здесь.