В Кемерове полиция расследует поставку контрафактного оборудования в областную больницу
В Кемерове полиция расследует поставку старого оборудования под видом нового в областную больницу имени Беляева. Собранное из старых частей газовое оборудование может спровоцировать взрыв, говорят специалисты.
Как стало известно «Комсомольской правде», в правоохранительные органы поступило сообщение от директора ООО «Монти-Сиб», которое выполняет монтаж и обслуживание криогенного оборудования, о возможных фактах мошенничества омского ООО Научно-технический комплекс «Криогенная техника», связанных с поставкой бывших в употреблении газификаторов по цене новых в областную больницу имени Беляева.
Речь идет о газификаторе, который находится за Хирургическим корпусом и снабжает больницу медицинским кислородом. 18 сентября сотрудники полиции вместе со специалистами провели осмотр оборудования. Протокол осмотра имеется в распоряжении редакции. В нем говорится, что на внутренних частях оборудования изготовление датируется 1985 годом. Однако на внешней стороне арматурного шкафа закреплена табличка с данными от завода изготовителя, где указан год изготовления – 2009-ый.
Газификатор областной больницы исследовали сотрудники МВД
«В ходе осмотра установлен номер внутреннего сосуда газификатора № 8501003, а также год изготовления сосуда -1985. Установленный номер внутреннего сосуда газификатора № 8501003, а также год изготовления – 1985, отличается от номера и года внутреннего сосуда газификатора №0911006, (год изготовления 2009), указанного на заводской табличке, расположенной внутри арматурного шкафа газификатора», – говорится в протоколе.
По словам специалистов, срок службы внутреннего сосуда газификатора составляет 20 лет. Таким образом, если его изготовили в 1985 году, он должен быть списан в 2005 году. При эксплуатации оборудования с истекшим сроком возрастает угроза взрыва.
В ГУ МВД по Кемеровской области подтвердили факт расследования, однако не стали раскрывать информацию, ссылаясь на закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
Осмотр внутреннего сосуда газификатора.
Ранее, как писала «Комсомольская правда», заместитель губернатора Елена Малышева заявила о том, что в регионе сложилась неприемлемая ситуация с закупкой лекарственных средств для больниц. Их закупали втридорога. После этого Кемеровское УФАС признало факт картельного сговора пяти поставщиков медикаментов.