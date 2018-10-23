Не выходя из дома

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-23T12:50:49+03:00

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Если вы находитесь в процессе поиска работы, то получить полезную необходимую информацию при желании можете удаленно в электронном виде. В Сети заработал новый интерактивный портал службы занятости населения Кемеровской области

www.ufz-kemerovo.ru.

Для того чтобы получать услуги службы занятости по интернету, достаточно зарегистрироваться и оставить заявление об их предоставлении на Едином портале госуслуг либо пройти регистрацию и завести личный кабинет непосредственно на интерактивном портале.

К примеру, в личном кабинете можно получить: список подходящих вакансий (в том числе для временного трудоустройства несовершеннолетних, по оплачиваемым временным работам и т.п.), информацию о положении на рынке труда, услуги по профессиональной ориентации, а также записаться на прием в центр занятости.

Для официально зарегистрированных в центре занятости безработных граждан реализована возможность получения информации о начисленном и перечисленном в банк пособии по безработице и стипендии.

- Плюсы в получении наших услуг в электронном виде - это прежде всего доступность информации, упрощение процедуры ее получения и сокращение временных затрат. Кроме того, соискателю вакансии доступна информация на каждом этапе работы по его заявлению и возможность подачи заявления о предоставлении услуг с домашнего или рабочего компьютера. Немаловажное значение имеет и ликвидация бюрократических проволочек, - отмечает начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Степин.

Отдельный блок электронных услуг предназначен для работодателей. Чтобы ими пользоваться, необходимо создать личный кабинет организации. Работодатель имеет возможность через портал подавать в службу занятости сведения о потребности в работниках, о кадровом составе предприятия, о квотах для инвалидов, а также получить услугу по подбору необходимых работников без посещения центра занятости.

С помощью портала можно также дать свою оценку и внести предложения по улучшению работы центра занятости, в который вы обращались. Здесь же можно почитать информацию о законодательстве в сфере занятости, о рынке труда, востребованных профессиях, новости о прошедших и предстоящих мероприятиях: ярмарках вакансий, выездах мобильных центров занятости и многом другом.