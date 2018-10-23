2018-10-23T15:04:39+03:00
Общество

В Кузбассе к 2024 году планируют снизить смертность от рака

Сергей Цивилев рассказал о ситуации в онкологической службе региона
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: АКОФото: АКО
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В Кемеровской области планируют снизить смертность от онкологических заболеваний. К 2024 году, по мнению специалистов, снижение смертности должно произойти на 22 процента.

О ситуации в онкологической службе Кузбасса на совместном заседании Совета при полномочном представителе президента в СФО и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Новосибирске губернатор Сергей Цивилев.

По словам главы региона, в Кузбассе сложилась очень тяжелая ситуация по онкологии.

- Как во время Великой Отечественной войны говорили, что нет ни одной семьи без солдата, так сегодня почти в каждой семье нашего региона есть родственник, ведущий борьбу со злокачественной опухолью, или погибший от рака, - отметил Цивилев.

Он сообщил, что первичная заболеваемость жителей региона злокачественными новообразованиями сегодня составляет 389,7 случаев на 100 тысяч населения. Это меньше, чем в СФО почти на 15 процентов (444,1 случаев на 100 тысяч населения). При этом смертность от рака за восемь месяцев текущего года составила 239,6 фактов на 100 тысяч населения, что выше, чем в целом по СФО (202,9), и по стране (198,2).

Глава региона привел несколько причин смертности кузбассовцев из-за рака. Во-первых, в 42 процентах случаев рак выявляется уже на 3-4 стадии – когда лечение является практически неэффективным. Кроме того, в онкологической службе отмечается острый дефицит профессиональных кадров. Еще одна причина в самом населении, которое не привыкло к профилактическим медицинским осмотрам.

Онкологическая служба Кузбасса сегодня представлена двумя онкодиспансерами в Кемерове и Новокузнецке, шестью онкоотделениями в составе городских больниц. Действуют также 29 онкологических кабинетов. При этом фактически на всю область работают всего 93 врача-онколога из необходимых 197.

Чтобы переломить сложившуюся тенденцию, в ближайшее время будет проведен целый ряд мероприятий. Так, например, Кузбасс планирует наладить сотрудничество с ведущими российскими и сибирскими многопрофильными больницами, оперативно решать вопрос о направлении больных в федеральные клиники и медицинские центры. Кроме того, неэффективные онкоотделения будут переориентированы.

По словам губернатора, все эти меры требуют значительных финансовых вложений, в том числе федеральных. Поэтому решением Правительства России на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланировано увеличение финансирования онкологической помощи в Кузбассе в рамках системы ОМС до 3 миллиардов рублей ежегодно.

Все эти меры, по плану руководства региона, приведут к снижению смертности от онкологических заболеваний с 231,4 случаев на 100 тысяч в 2017 году до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году – что составляет 22 процента.

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