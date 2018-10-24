Общественный транспорт пробуксовывает

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-24T06:41:25+03:00

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На сегодняшний день износ общественного транспорта в Кузбассе превышает 85 процентов. Предприятия не в силах не то что закупать новые автобусы, троллейбусы или трамваи, но и содержать в исправности существующие. Начальник департамента транспорта и связи Кемеровской области Евгений Курапов заявил, что такого тяжелого положении в отрасли, как сейчас, никогда не видел.

По словам Евгения Курапова, сейчас все пять кузбасских электротранспортных предприятия находятся на грани банкротства. Кемеровская электротранспортная компания уже банкрот, однако еще держится. Предприятия Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинск-Кузнецкого и Осинников рискуют также получить конкурсных управляющих.

- Электротранспортная компания города Кемерово благодаря вмешательству губернатора летом получила 100 миллионов - улучшила ситуацию, но немного. Потому что экономически обоснованный тариф абсолютно не соответствует действительности, - говорит Евгений Курапов. - Мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить конкурсного производства. Что касается пассажирского транспорта государственной и муниципальной форм собственности - процентов 10 оставшихся предприятий находятся в тяжелейших условиях. У нас кредиторская задолженность по налогам и топливу зашкаливает. Мы смотрим, как не допустить банкротства и этих предприятий.

Начальник департамента транспорта и связи Кемеровской области Евгений Курапов

За последние три года стоимость топлива увеличилась на 30 процентов, цены на запчасти выросли на 50 - 79 процентов, а на электроэнергию - на 69 процентов. При этом тарифы на перевозки в Кузбассе последний раз пересматривались в 2015 году - тогда произошло увеличение на один рубль. Стоимость проезда для пенсионеров не менялась с 2002 года.

При этом в Красноярске стоимость проезда в 2015 года выросла с 19 до 22 рублей. В этом же году до 19 рублей подорожали билеты в Новосибирске. В Омске в 2016 годы цену подняли на четыре рубля – с 18 до 22 рублей. Таким образом, на сегодняшний день в Кузбасс цена за проезд одна из самых низких в округе.

Чтобы выжить, транспортники сокращали штат, расходы, убирали некоторые графики и спаривали рейсы. Однако этих усилий недостаточно: транспорт ломается - 35 - 40 процентов автобусов стоят в гаражах с поломками - и сходят с линии.

- Наш автопарк насчитывает 74 автобуса. Ежедневно за ворота выходит 52 машины. Но почти ежедневно какие-то автобусы сходят с рейса из-за поломки. Такого практически не бывает, чтобы утром вышли 52 машины и вечером столько же вернулись, - говорит Александр Захаров, директор Юргинского ГП АТП Кемеровской области. - Повышение стоимости проезда позволит привести транспорт в более работоспособное состояние. Чтобы транспорт вообще не сходил с линии, нужны новые автобусы.

Коллегия администрации Кемеровской области, выслушав проблемы транспортников, обратилась к общественности с инициативой увеличить стоимость проезда в муниципальном транспорте. До 10 ноября слушание по этому вопросу должны пройти во всех муниципальных образованиях региона. Если кузбассовцы поддержат инициативу и с изменениями согласится РЭК, то цена проезда может вырасти уже в декабре. При этом Курапов отмечает, что все прежние льготы на проезд будут сохранены.

- Повышение стоимости проезда в транспорте в настоящее время поможет удержать предприятия на плаву, предотвратить их банкротство, на грани которого многие из них находятся. В дальнейшем будут приняты и другие антикризисные меры. Например, планируется привлечение в отрасль частных инвесторов, перевод техсредств на газомоторное топливо, оптимизация графиков маршрутов, - подчеркнул Курапов.