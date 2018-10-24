День жестянщика в Кузбассе: автолюбители не успели переобуться

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-24T13:13:20+03:00

Сегодня бьются и легковушки, и грузовики

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24 октября в Кузбассе смело можно назвать Днем жестянщика. Несмотря на предупреждения синоптиков и вполне ожидаемое наступление зимы, многие автолюбители не позаботились о смене летних шин на зимние.

В среду, 24 октября, ДТП случаются в огромном количестве. Так, по сообщению кемеровской Госавтоинспекции, в областной столице за шесть часов произошло 25 аварий! А утром город встал в пробках. Мы сделали для вас подборку нескольких таких автоаварий.

Фото: vk.com, "Регион 42"

На автодороге «Кемерово – Яшкино» на бок лег грузовой автомобиль. Водитель не справился с управлением, и машина, съехав на обочину, опрокинулась.

Фото: vk.com, "Регион 42"

В Кемерове не поделили дорогу автобус и трамвай. Водитель автобуса с казахскими номерами признал вину и написал расписку. Пострадавших нет.

Фото: vk.com, "Регион 42"

Утром на проспекте Ленина одна маршрутка «догнала» другу. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет.

Фото: vk.com, "Регион 42"

Неподалеку от Тайги на трассе столкнулись отечественный автомобиль и Volkswagen.

Фото: vk.com, "Регион 42"

Автомобили в кювете, восстанавливать их придется очень долго – если вообще есть смысл. Водители серьезно не пострадали.

Фото: vk.com, "Регион 42"

На Притомском бульваре "поцеловались" две иномарки. Пострадало железо. Люди живы.