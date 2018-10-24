Житель Кузбасса на сдачу получил золотую монету времен Николая II

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-24T13:13:20+03:00

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В Прокопьевске местный житель получил в магазине вместе со сдачей золотую монету. В руки к мужчине попал червонец времен Николая II, стоимость которого может достигать несколько сотен тысяч рублей.

По словам горожанина, который попросил не раскрывать его имени, золотой червонец ему на днях отдали вместе со сдачей в одном из городских магазинов. Видимо продавец приняла золото за современную монету 10 в рублей. Кузбассовец сразу и не заметил ценность «мелочи» и вскоре попытался расплатиться ею на кассе другого супермаркета. Там золотую монету отказались принимать, обратив внимание покупателя на то, что она была выпущена еще до революции.

В руки к мужчине попал золотой червонец 1901 года с изображением Николая II. Знакомый специалист, которому горожанин показал монету, признал ее подлинность и отметил, что она может стоить около 500 тысяч рублей.

Однако по словам нумизмата Константина Долгова, монета не является редкой и, судя по кадрам находится в плохом состоянии.

– Вероятность, что это не подлинная монета довольно высока. Но даже если подлинная, в таком убитом и изуродованном состоянии она стоит как лом. Там куча механики, забоины, вмятины и в целом штемпель стерт, – говорит Константин. – Если монета подлинная, то потолок для ее – 20 тысяч рублей.