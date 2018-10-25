В управлении дегазации и утилизации «СУЭК- КУЗБАСС» прошла встреча со старшеклассниками школ Ленинск-Кузнецкого

СЕГОДНЯ 03:29 2018-10-25T04:41:52+03:00

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В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» на предприятиях компании «СУЭК- КУЗБАСС» проходят встречи с учениками школ и студентами техникумов и колледжей.

Представители предприятия УДиУМ (г. Ленинск-Кузнецкий) провели ознакомительную экскурсию по объектам шахты им. С.М. Кирова. Учащиеся смогли ознакомиться с работой вакуум-насосной станции (ВНС), модулем контроля работы вакуум-насосной станции (ВНС), газомоторов КТЭС и котельной. Начальник участка СУ-1 Денис Дайнеко разъяснил ребятам, что ВНС представляют собой установки по извлечению газа метана из шахт. По его словам, объект требуют обслуживания специалистами высокого класса, поскольку станция оснащена современными датчиками контроля разряжения и давления, датчиками температуры, расхода воды и воздуха, контроля состава метановоздушной смеси.

Фото: СУЭК

Начальник котельной Алексей Созинов отметил, что такой котельной, работающей на совместном сжигания метана и угля нет больше нигде в мире. Котельная шахты им. С.М. Кирова дает тепло на все объекты шахты, шахтерские мойки и даже обогревает забои.

Заместитель директора по персоналу и АХД Андрей Конышев пригласил учеников школ стать в перспективе работниками современного предприятия УДиУМ. На предприятии организована система, направленная на повышение безопасности производства горных работ шахт АО «СУЭК-Кузбасс». Разработаны технологии и механизмы преобразования и использования для собственных нужд предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» газа метана, тем самым ограничивая его выбросы в окружающую среду. Ребята с большим интересом задавали вопросы, интересовались техническими подробностями.