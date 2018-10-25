2018-10-25T04:41:52+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В управлении дегазации и утилизации «СУЭК- КУЗБАСС» прошла встреча со старшеклассниками школ Ленинск-Кузнецкого

Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Фото: СУЭКФото: СУЭК
Изменить размер текста:

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» на предприятиях компании «СУЭК- КУЗБАСС» проходят встречи с учениками школ и студентами техникумов и колледжей.

Представители предприятия УДиУМ (г. Ленинск-Кузнецкий) провели ознакомительную экскурсию по объектам шахты им. С.М. Кирова. Учащиеся смогли ознакомиться с работой вакуум-насосной станции (ВНС), модулем контроля работы вакуум-насосной станции (ВНС), газомоторов КТЭС и котельной. Начальник участка СУ-1 Денис Дайнеко разъяснил ребятам, что ВНС представляют собой установки по извлечению газа метана из шахт. По его словам, объект требуют обслуживания специалистами высокого класса, поскольку станция оснащена современными датчиками контроля разряжения и давления, датчиками температуры, расхода воды и воздуха, контроля состава метановоздушной смеси.

Фото: СУЭК

Фото: СУЭК

Начальник котельной Алексей Созинов отметил, что такой котельной, работающей на совместном сжигания метана и угля нет больше нигде в мире. Котельная шахты им. С.М. Кирова дает тепло на все объекты шахты, шахтерские мойки и даже обогревает забои.

Заместитель директора по персоналу и АХД Андрей Конышев пригласил учеников школ стать в перспективе работниками современного предприятия УДиУМ. На предприятии организована система, направленная на повышение безопасности производства горных работ шахт АО «СУЭК-Кузбасс». Разработаны технологии и механизмы преобразования и использования для собственных нужд предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» газа метана, тем самым ограничивая его выбросы в окружающую среду. Ребята с большим интересом задавали вопросы, интересовались техническими подробностями.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Трудовой отряд СУЭК принял участие в Евразийском форуме в Санкт-Петербурге
Ребята из Трудового отряда СУЭК совместно с Гендиректором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой приняли участие в работе двух международных дискуссионных клубов второго Евразийского форума в Санкт -Петербурге
Новости 24
В Новокузнецке автолюбитель сбил пешехода и бросил его на дороге
В Новокузнецке ограничат движения на проспекте Пионерском
Кузбассовец захотел приготовить обед и попал за это в полицию
Глава Яшкинского района подал в отставку
Трамвай сошел с рельсов в центре Кемерова
«Оденьтесь потеплее. Переживаю»: Какая погода будет в Кемерове 25 октября
Дороги Кузбасса будут ремонтировать за счет нарушителей Правил дорожного движения
Фермер из Кузбасса убил своего работника и сжег его труп
Студент кемеровского вуза умер в ресторане в центре города
Жительница Кузбасса избила сына из-за бутылки спиртного
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
Кузбасским пенсионерам повысили прожиточный минимум
В Новокузнецке продавец и покупатель не поделили иномарку
Юный кемеровчанин чуть не спился из-за отца
В Кемерове столкнулись автобус и трамвай
Кемеровскую мэрию обязали отремонтировать крышу дома-памятника