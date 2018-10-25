В Кемерове прошли плавательные соревнования

СЕГОДНЯ 04:26 2018-10-25T04:41:52+03:00

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Девять утра, бассейн 85-ой школы на Лесной Поляне сегодня, 20-го октября, очень оживлен: неисчислимое количество юных пловцов разминаются перед соревнованиями, тренеры бегают по всему периметру и наблюдают за спортсменами, а группа поддержки, в лице родителей смотрит сверху на все происходящее. Несмотря на жуткую духоту, влажность и шум, ребята активно готовятся и держатся бодрячком.

Как пояснили организаторы, эти соревнования не профессиональные и проводятся с целью популяризации плавания среди кемеровских детей и, в целом, для развития интереса к здоровому образу жизни. И сами юные спортсмены отметили, что пришли на состязание не ради призов, а просто для участия.

Анна Цивилева первой произнесла свою речь, в которой отметила полезность плавания и рассказала, что сама занимается этим видом спорта.Фото: Фаяз Алекберов

Ближе к десяти часам всех участников попросили покинуть плавательный зал и начать готовиться к открытию. Дети организованно удалились на выход и в бассейне немного стихло. Организаторы быстро привели помещение в порядок и через несколько минут запустили всех участников обратно.

Все участники выстроились командами вдоль бассейна. Голос из колонок объявил минуту молчания в траур о трагедии в Керчи. После этого ведущий, которого я так и не разглядел, поприветствовал участников.

«Дорогие друзья, дорогие гости, поприветствуем участников соревнований» - сказал конферансье и перечислил команды участников, среди которых были ученики «Атланты», ДЮСШ №5, 78-ой школы, «Детской лиги плавания» и других.

После объявления всех команд, ведущий пригласил почетных гостей, супругу Сергея Цивилева, Анну Цивилеву и заместителя главы Кемерово по социальным вопросам Олега Коваленко.

Анна Цивилева первой произнесла свою речь, в которой отметила полезность плавания и рассказала, что сама занимается этим видом спорта.

А затем несколько слов сказал Олег Коваленко:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674177" frameborder="0"></iframe> Открытие соревнований Четвертого этапа кубка города Кемерово по плаванию среди юниоров.Фаяз Алекберов

«Добрый день уважаемые родители и, конечно, тренеры! Замечательно, что школы используются не только в качестве образовательного объекта, но и как площадка для спортивных состязаний. Я благодарю коллектив школы за активную работу по популяризации спорта, а ребятам я желаю хорошего настроения сегодня. Получайте удовольствие от соревнований!»

После выступления почетных гостей, ведущий объявил гимны России и Кемеровской области, которые официально открыли соревнования.

Соревнования проводятся с целью популяризации плавания среди кемеровских детейФото: Фаяз Алекберов

СПРАВКА КП

В 4-ом этапе Кубка города Кемерово «Юниор» по плаванию, посвященному открытию спортивного сезона принимают участие мальчики и девочки разных возрастных групп, начиная с 2002 года рождения, и заканчивая 2008-ым. Призерами и победителями (отдельно мальчики и отдельно девочки) будут те, кто покажет лучшее время в заплывах на разные дистанции в каждых возрастных группах.