2018-10-25T06:51:39+03:00
Общество

Участница конкурса «Мисс Кузбасс 2018»: Дарья Серикова

Пока девушки готовятся к финалу, мы день за днем знакомим наших читателей с каждой из них
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: из личного архива героини публикацииФото: из личного архива героини публикации
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Студентка-первокурсница НФИ КемГУ, Дарья Серикова уверена: высшее образование необходимо для того, чтобы расти и развиваться, получить возможность выбора жизненного пути. Пока же девушка только учится, получает образование по специальности «Менеджмент».

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

Некоторое время назад девушку пугали выступления на публику, и она нашла самый приятный способ избавиться от этого неприятного чувства – в 2015 году впервые попробовала свои силы в конкурсе «Мисс Кузбасс». А спустя два года стала победительницей конкурса «Мисс Торговый комплекс «Планета».

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

- Да, мне не очень легко даются публичные выступления, но показов и съемок это не касается! – улыбается Дарья. – К слову, после конкурсов красоты моя жизнь изменилась: поменялось отношение к себе, я стала намного увереннее, смелее, появилось много интересных знакомств…

Фото: из личного архива героини публикации

Фото: из личного архива героини публикации

Дарья уверена: всего можно добиться, если у тебя есть мощная поддержка, такая, как семья. Девушка очень близка со своими двумя сестренками, с мамой у них есть общие интересы – фитнес, а с папой – автомобили. И именно родные, близкие и друзья придут 1 ноября во Дворец «Алюминщик», чтобы поддержать Дарью Серикову на финальном концерте «Мисс Кузбасс 2018». Вы, наши читатели, также можете сделать это, а еще – проголосовать за Дарью. Возможно, она получит не только корону конкурса, но и ленту «Мисс «Комсомольская правда».

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