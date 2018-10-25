Кремль поддержал инициативу кузбассовца

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-25T11:21:59+03:00

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Инициатива депутата Госдумы от Кемеровской области Антона Горелкина и его коллег получила поддержку руководства страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о законопроекте, который ограничивает иностранное участие в структуре собственности крупнейших новостных агрегаторов. По мнению авторов законопроекта, 20% от российских агрегаторов иностранцам будет достаточно. В этом новая инициатива повторяет уже действующий не первый год закон об ограничении иностранной доли в зарегистрированных СМИ.

Как заявил Дмитрий Песков, в Кремле поддерживают подобное ограничение. Особо он уточнил, что применение этой нормы в отношении СМИ никаких проблем у российских медиа не вызвало.

Сам депутат АНтон Горелкин на своей странице в социальной сети посчитал нужным уточнить, что на данный момент под действие новой нормы могут попасть четыре крупнейших агрегатора: ЯндексНовости, СМИ2, РамблерНовости и новостной сервис Мэйл.ру. Ежедневная аудитория каждого из этих ресурсов больше миллиона человек. Новостной агрегатор Гугла пока до этой планки в России не дотягивает.

-Лично я считаю, что он (российский агрегатор Гугла — КП) должен быть в реестре уже сейчас, так как все равно попадет туда неминуемо. И лучше компании озаботиться этим сейчас, когда дается по-закону достаточно времени для подготовки, - подчеркнул кузбасский парламентарий.