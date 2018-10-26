Устоим на скользкой дорожке

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-25T23:24:24+03:00

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Каждый раз, когда наступает время менять летние шины на зимние, возникает один и тот же вопрос: какую модель предпочесть, какие важные нюансы учесть при покупке? Да и вообще - стоит ли готовить сани летом, то есть заранее покупать зимние шины? Сегодня нас консультирует Виталий Важенин, управляющий торгово-сервисным центром «Континент шин».

- Большинство автовладельцев (особенно со стажем) усвоили, что переобуваться в зимнюю резину желательно, если среднесуточная температура колеблется в районе 7 градусов тепла. Но в этом году наблюдается явное потепление, хотя календарную зиму никто не отменял. И если поменять шины загодя в расчете на будущий «минус», не погубим ли мы тем самым покрышки?

- Да, погоды стоят великолепные. Однако уже середина осени, и вряд ли такое тепло задержится в наших широтах надолго. Но даже если и так, то не стоит беспокоиться за истираемость резины и поведение на дороге готового к зиме авто. Современные зимние шины имеют высокие характеристики сцепления и управляемости, а главное - износостойкости на сухом асфальте.

- А стоит ли загодя приобретать комплект зимней резины? Многие, как известно, рассуждают так: куплю в сезон. Ведь ближе к сезону ее и в продаже появится больше? Почему производители убеждают автовладельцев делать заказы заранее?

- Да, так и есть. Мы призываем совершать покупки несколько заблаговременно, несмотря на то, что производство шин - это бесперебойный, круглогодичный процесс с той разницей, что вне сезона той или иной резины выпускается меньше. Это значит, что летом, естественно, производится больше летних моделей, а зимой - зимних. С другой стороны, это значит еще и то, что летом и осенью зимние покрышки тоже выпускаются, причем ассортимент их весьма разнообразен. И наши призывы обзаводиться зимними покрышками до наступления холодов в первую очередь связаны с заботой о потребителе: чтобы у него была возможность выбрать понравившуюся модель, а не удовольствоваться тем, что уже останется на складах в магазинах, когда все разом бросятся за товаром; чтобы доставка заказов происходила вовремя. Когда с резким наступлением морозов все в панике начинают срочно скупать зимние шины, случается так, что магазины не справляются с таким ажиотажем и не успевают своевременно довезти заказ до потребителя. Да и цены в сезон уже другие. Как результат - народ начинает жаловаться и негодовать. Словом, ряд этих обстоятельств у всех вызывает неудовольствие. Поэтому мы всегда за то, чтобы готовить сани летом. Конечно, необязательно покупать зимнюю «обувку» для авто в июле, но не дожидаясь первых заморозков и наледи на трассе, уж точно. И в цене можно выгадать.

- Насколько верно мнение о том, что шипованные шины подходят только для дорог, покрытых снегом или ледяной коркой, а на сухом и мокром асфальте шипы только мешают?

- Сразу скажу: для современных моделей шин это уже вчерашний, если не позавчерашний, день. Сегодняшние технологии изготовления покрышек шагнули далеко вперед. Каждое новое их поколение приобретает все больше универсальных свойств. Например, шипованная шина Continental IceContact 2 на тестовых испытаниях заметно опередила конкурентов на очищенном мокром асфальте, характерном для больших городов. Так что водители - профессионалы или любители - могут не волноваться понапрасну: грамотно «переобутый» автомобиль не подведет ни на скользкой дорожке, ни на сухом, ни на мокром асфальте.

- А как меняются нешипованные шины? С ними происходит что-то инновационное?

- По ездовым характеристикам (особенно на непростом зимнем покрытии) они сближаются с шипованными. Это происходит, во-первых, за счет изменений в составе резиновой смеси; а, во-вторых, благодаря насыщению протектора сложными сцепными элементами - ламелями особой формы, ломаными краями блоков и канавок, грунтозацепами в плечевой зоне и так далее. Поэтому неудивительно, что премиальные фрикционные шины на определенных участках зимней дороги подчас успешно конкурируют с некоторыми бюджетными шипованными моделями. Именно это, например, демонстрирует новейшая фрикционная шина Continental VikingContact 7.

- Климат на земле меняется. В России зимы последних лет намного мягче, бесснежнее и теплее, чем бывали раньше. Не настало ли время переходить на так называемые шины «для европейской зимы»?

- Подобные модели могут быть использованы в южных регионах нашей страны, где даже в холода температура воздуха не падает ниже нуля. Правда, и там случаются обильные снегопады и резкие похолодания. Поэтому нужно быть готовыми к любому повороту событий. Тем более что на большей территории России, которая все-таки считается «страной с холодным климатом», по-прежнему царит морозец, иногда и крепкий. Словом, каждому овощу своя грядка. То есть лучше не рисковать и не использовать зимой летнюю и всесезонную резину, а приобрести специализированные «европейские» зимние шины. Они немного жестче арктических моделей, хорошо «управляемы» и устойчивы на дороге с любым покрытием. Одна из лучших моделей в данном сегменте - шины Continental WinterContact TS 860.

- По нашей жизни, где все движется на больших скоростях, автомобиль - уже давно не роскошь, а жесткая необходимость. Тем не менее содержание машины довольно дорого обходится. Поэтому многие заинтересованы в экономии. Ведь не у всех есть возможность приобрести покрышки премиум-класса. Однако каждому хочется иметь качественный продукт, поскольку жизнь и здоровье ни за какие деньги не купишь. Что посоветуете выбрать в этом случае?

- Рекомендую обратить внимание на так называемые шины «второй линейки». Эти модели также изготавливаются с соблюдением самых строгих нормативов качества и безопасности. Это условие выполняют все производители. Уверенности в надежности этого продукта придает и тот факт, что часто шины данной категории создаются на основе премиальных шин прошлых поколений и сохраняют их многие и самые важные характеристики. Приведем в пример популярный бренд Gislaved (в составе концерна Continental): его шипованная шина NordFrost 200 и фрикционная модель SoftFrost 200 демонстрируют наилучшие качества как в повседневной эксплуатации, так и в тестовых испытаниях.

- Кстати, два слова о концерне Continental, у которого сложилась репутация компании, умеющей удивлять покупателей новинками и интересными акциями. Концерн все время очень удачно экспериментирует с шипами: то предложит необычную технологию горячего склеивания с протектором, то придумает запустить сложные формы наконечников. Чем в дальнейшем концерн намерен удивить своих поклонников?

- В частности, сейчас клиенты могут воспользоваться акцией «Бесплатный шиномонтаж». К зиме концерн приготовил для покупателей новинку - шип с резиновым однофланцевым корпусом. Это настоящий прорыв на рынке шинных технологий. Дело в том, что благодаря незначительной деформации корпуса твердосплавный наконечник может существенно глубже погружаться в лед и снежный накат. Сцепление при этом возрастает на 7%! И при этом конструкция шин так продумана, что они почти бесшумны, да еще и дороги не страдают. Предполагается, что износ дорожного покрытия снизится на 20%.

- Скажите, пожалуйста, где можно будет ознакомиться с подробной информацией об описанных выше моделях шин?

- Мы с радостью приглашаем всех желающих к нам на сайт www.cs42.ru, где, помимо полезной информации, вы сможете найти сезонные скидки, акции, интересные предложения. Например, такие как расширенная гарантия на шины Continental. Это годовая бесплатная страховка КАСКО, только на покрышки, а не на автомобиль.

Также хотел бы отметить, что Continental запустил в этом сезоне портал, призванный ответить на вопрос: «Что же все-таки лучше - шипы или липучки?»

Торгово-сервисный центр "Континент шин". Фото из архива шинного центра.

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